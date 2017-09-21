Банк России объявил о санации Бинбанка

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили в пресс-службе ЦБ, регулятор также окажет финансовую поддержку Рост Банку, санацию которого ранее проводил сам Бинбанк.

В ЦБ подчеркнули, что работа банков группы продолжится в обычном режиме. Регулятор не вводит мораторий на удовлетворение требований кредиторов и не планирует применять механизм bail-in — принудительной конвертации средств кредиторов в акции.

По оценкам председателя совета директоров Бинбанка Микаила Шишханова, оздоровление банка займет от трех до восьми месяцев. Бизнесмен заявил РИА Новости, что поддержит санацию собственными средствами, и не исключил продажи некоторых активов банка «в случае необходимости».

В интервью РБК Шишханов говорил, что 75% Бинбанка уйдет в государство, а 25% останется старым собственникам.

В ближайшие дни офисы Бинбанка по всей России будут принимать клиентов на два часа дольше, говорится в заявлении председателя правления банка Евгения Давыдовича, поступившем в Русскую службу Би-би-си.

Давыдович заверил, что у клиентов банка нет оснований для беспокойства, так как «банк продолжает работать в обычном режиме, исполнять все свои обязательства, проводить платежи, выдавать и принимать вклады».

Бинбанк — один из крупнейших российских частных банков. Он занимает 12-е место в российской банковской системе по величине активов. Основными акционерами банка являются Микаил Шишханов и Михаил Гуцериев.

20 сентября стало известно, что Шишханов попросил ЦБ о санации Бинбанка. Бизнесмен признал, что «не рассчитал бизнес-силы», взявшись за санацию Рост Банка и МДМ Банка, проблемы которых «оказались намного серьезнее, чем предполагалось».

Санация Бинбанка станет вторым проектом Фонда консолидации банковского сектора. Первой о спасении через фонд попросила финкорпорация «Открытие». ЦБ объявил о санации банков «Открытие», «Траст», «Росгосстрах» и трех негосударственных пенсионных фондов 29 августа.