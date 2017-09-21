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11:34 (мск), источник: Pro Город Самара

Средняя зарплата в Самарской области составляет более 30 000 рублей

Отмечается, что ее увеличение связано с подготовкой к ЧМ-2018 и с инвестиционной привлекательностью региона.

Источник: Reuters

Заработная плата в Самарской области растет. Сейчас ее средний показатель составляет 33 000 рублей, сообщает tltonline.ru со ссылкой на руководителя управления по взаимодействию с обществом министерства труда, занятости и миграционной политики Яна Талбацкого.

В областной столице работники в среднем получают по 41 000 руб в месяц, а в области немного меньше — 32000−33000 рублей.

Ян Талбацкий отметил, что увеличение зарплаты связано с подготовкой к ЧМ-2018 и с инвестиционной привлекательностью региона. На улучшение экономической ситуации также влияет и сокращение теневого рынка, граждане чаще стали официально трудоустраиваться.

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