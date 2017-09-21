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11:26 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Нововоронежская АЭС остановила энергоблок № 6 для планово-предупредительного ремонта

Работы продлятся 2 месяца.

Источник: РИА "Воронеж"

Энергоблок № 6 Нововоронежской АЭС (блок № 1 НВАЭС-2) остановили для проведения первого за период его эксплуатации планово-предупредительного ремонта (ППР) в 3:02 среды, 20 сентября. Ремонт продлится 60 суток, сообщила пресс-служба станции.

ППР — это ежегодная плановая процедура, которую проводят на энергоблоках всех российских АЭС для поддержания стабильного рабочего состояния оборудования. В ходе ППР энергоблока № 6 проведут ремонт реактора (с перегрузкой топлива), а также турбогенератора и паротурбинной установки.

Сейчас энергоблоки № 4 и № работают в штатном режиме и несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком. На энергоблоке № 7 Нововоронежской АЭС (блок № 2 НВАЭС-2) ведут пуско-наладочные работы. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков НВАЭС и НВАЭС-2 нет. Радиационный фон в районе станции не изменялся — не превышает естественных фоновых значений.

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