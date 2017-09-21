Нововоронежская АЭС остановила энергоблок № 6 для планово-предупредительного ремонта

Источник: РИА "Воронеж"

Энергоблок № 6 Нововоронежской АЭС (блок № 1 НВАЭС-2) остановили для проведения первого за период его эксплуатации планово-предупредительного ремонта (ППР) в 3:02 среды, 20 сентября. Ремонт продлится 60 суток, сообщила пресс-служба станции.

ППР — это ежегодная плановая процедура, которую проводят на энергоблоках всех российских АЭС для поддержания стабильного рабочего состояния оборудования. В ходе ППР энергоблока № 6 проведут ремонт реактора (с перегрузкой топлива), а также турбогенератора и паротурбинной установки.