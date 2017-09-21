Нововоронежская АЭС остановила энергоблок № 6 для планово-предупредительного ремонта
Работы продлятся 2 месяца.
Работы продлятся 2 месяца.
Энергоблок № 6 Нововоронежской АЭС (блок № 1 НВАЭС-2) остановили для проведения первого за период его эксплуатации
ППР — это ежегодная плановая процедура, которую проводят на энергоблоках всех российских АЭС для поддержания стабильного рабочего состояния оборудования. В ходе ППР энергоблока № 6 проведут ремонт реактора (с перегрузкой топлива), а также турбогенератора и паротурбинной установки.
Сейчас энергоблоки № 4 и № работают в штатном режиме и несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком. На энергоблоке № 7 Нововоронежской АЭС (блок № 2 НВАЭС-2) ведут