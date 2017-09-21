В Красноярске стали чаще брать ипотеку

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Сумма ипотечных кредитов, выданных в Красноярском крае в этом году, выросла по сравнению с прошлым годом, сообщили в Центробанке.

Положительная динамика отмечается с февраля 2016 года. Исключением стали январь и май 2017 года, когда спрос на кредиты традиционно ниже, чем в другие месяцы года. Максимальный объем выданных кредитов зафиксирован в декабре 2016 года — 4,2 млрд рублей. В текущем году активнее ипотечные кредиты брали в июне — 3,6 млрд рублей. Для сравнения: годом ранее в том же месяце было выдано 2,7 млрд рублей, что на 33% меньше.

Главным фактором поддержания спроса на ипотеку названо уменьшение процентных ставок банками.

«При определении процентных ставок банки, прежде всего, ориентируются на динамику ключевой ставки Банка России, а также на уровень инфляции. Последний уже достиг целевого диапазона — около 4%, который поддерживает экономическую активность в целом и позволяет кредитным организациям снижать стоимость ипотечных кредитов», — прокомментировал управляющий красноярским отделением Банка России Сергей Журавлев.