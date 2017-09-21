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11:29 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Проблема ГЛОНАСС рассосалась: 95% ввезённых в Приморье авто получили ПТС

Неоформленными остаются лишь 1,5 тысячи автомобилей.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 21 сентября, PrimaMedia.

По данным Дальневосточного таможенного управления в ДФО более 95% ввезённых после 1 января автомобилей получили паспорта транспортных средств. Большая часть автомобилей ввозится через Владивостокскую и Находкинскую таможни в крае, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Всего за период с 1 января по 15 сентября в макрорегион ввезено 29 456 транспортных средств и после установки на них аппаратуры вызова экстренных оперативных служб (АВЭОС) были выданы ПТС. Неоформленными остаются 1 535 автомобилей, владельцы которых должны установить на них комплекты оборудования «ЭРА-ГЛОНАСС».

По данным АО «ГЛОНАСС», в настоящее время дефицита устройств на Дальнем Востоке нет.

«На складе агента АО “ГЛОНАСС” — компании ООО “Волтон Менеджмент Рус” во Владивостоке — находится достаточное количество комплектов аппаратуры вызова экстренных оперативных служб (АВЭОС). Очереди на получение оборудования нет», — говорится на официальном сайте компании.

Для получения АВЭОС необходимо зарегистрироваться на сайте ООО «ВМР» и в дальнейшем использовать личный кабинет для отслеживания статуса заявки. Зарегистрироваться в электронной очереди можно также на сайте АО «ГЛОНАСС».

Напомним, губернатор Приморского края Владимир Миклушевский дал распоряжение решить проблему оформления ввозимых в Приморье автомобилей в июне этого года по итогам «Прямой линии». Ситуации с установкой систем вызова экстренных оперативных служб касался каждый четвертый вопрос, поступивший главе региона.

По поручению губернатора была проведена работа с производителями и поставщиками оборудования «ЭРА-ГЛОНАСС» и дефицит устройств был ликвидирован.

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