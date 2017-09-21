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11:28 (мск), источник: Om1.ru

Несмотря на африканскую чуму, в Омской области пока хватает свинины

Дефицита сырья не испытывают крупные свиноводческие комплексы, коих в Омске насчитывается пять. Мелкие предприятия, ранее закупавшие сырье у фермеров, сейчас остались без сырья, поскольку поголовье свиней уничтожают во многих районах области.

Несмотря на пылающую в регионе африканскую чуму, свинина в регионе не подорожала. Об этом сегодня на пресс-конференции, посвященной ценам в области, заявили в региональном Минсельхозе.

Константин Цыпленков, начальник отдела переработки и товарного рынка управления, развития животноводства, малых форм хозяйствования, переработки и товарного рынка Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области:

— Если сравнивать в процентном соотношении, то из общего поголовья, которое находится в личных подсобных хозяйствах, процент ликвидированного поголовья незначительный. На сегодняшний день у нас работают крупные свинокомплексы, так что дефицита промышленного мяса нет. Если бы был дефицит, первым сигналом был рост цен. На сегодняшний день рост цен на свинину не отмечается. К декабрю прошлого года даже небольшое снижение замечено. В целом на сегодняшний день проблем с обеспечением населения Омска и Омской области мясом свинины не возникает, и я думаю, не возникнет.

Если крупные свинокомплексы не испытывают дефицита сырья, то у небольших предприятиях, попавших в карантинную зону и работающих с сырьем из личных подсобных хозяйств, не все так гладко.

Константин Цыпленков:

 — Владельцы личных подсобных хозяйств, которые занимались производством не только для себя, но и для реализации, столкнулись с такой проблемой, как реализация продукции. В таких районах, в которых введен карантин, по закупке, по реализации этой продукции есть определенные сложности. Была такая проблема, как только был введен карантин на территории Омской области, многие предприятия, которые работали с мясом крестьянского забоя, стали испытывать некоторые проблемы с сырьем. Но основными потребителями этой продукции все-таки были розничные рынки и немного мясоперерабатывающих предприятий. Потому что специфика производства этого мяса есть.

Напомним, в Омской области на сегодняшний день зарегистрировано 8 очагов АЧС, в то время как в июле их было 32. С самого начала вспышки инфекции в регионе было уничтожено 14 698 голов общей массой 908 тонн. В Омской области же в личных подсобных хозяйствах и подворьях содержится около 200 тысяч голов свиней, а в крупных свиноводческих комплексах около 400 тысяч.

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