В Башкирии завершен ремонт в 120 дворах

В 2017 году будет благоустроено 393 дворовых и 35 общественных территорий. На эти цели направлено более миллиарда рублей, сообщили в региональном отделении партии.

Как сообщил региональный координатор партпроекта, депутат Госсобрания РБ Ирек Нигматуллин, в настоящее время полностью завершено благоустройство дворовых территорий в городах Нефтекамск, Янаул, Учалы, Дюртюли и Агидель. По семи общественным территориям также завершены работы.

«Население республики активно поддержало проект. Наряду с финансовым участием граждане вносят весомый трудовой вклад в благоустройство своих дворов. Особое значение имеет организация силами депутатского корпуса партии “Единая Россия” и представителями инициативных групп жителей общественного контроля сроков и качества работ. То, что жители стали не равнодушными наблюдателями, а активными участниками проекта, говорит о том, что основная цель проекта достигнута», — считает Ирек Нигматуллин.

В 2017 году в России в рамках партпроекта будет благоустроено более 19 тысяч дворовых территорий в 1653 муниципалитетах. Изменения коснутся более чем 85 млн россиян.