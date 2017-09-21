В Башкирии завершен ремонт в 120 дворах
УФА, 21 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В Башкортостане завершен ремонт в 120 дворах по проекту «Городская среда».
УФА, 21 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В Башкортостане завершен ремонт в 120 дворах по проекту «Городская среда».
В 2017 году будет благоустроено 393 дворовых и 35 общественных территорий. На эти цели направлено более миллиарда рублей, сообщили в региональном отделении партии.
Как сообщил региональный координатор партпроекта, депутат Госсобрания РБ Ирек Нигматуллин, в настоящее время полностью завершено благоустройство дворовых территорий в городах Нефтекамск, Янаул, Учалы, Дюртюли и Агидель. По семи общественным территориям также завершены работы.
«Население республики активно поддержало проект. Наряду с финансовым участием граждане вносят весомый трудовой вклад в благоустройство своих дворов. Особое значение имеет организация силами депутатского корпуса партии “Единая Россия” и представителями инициативных групп жителей общественного контроля сроков и качества работ. То, что жители стали не равнодушными наблюдателями, а активными участниками проекта, говорит о том, что основная цель проекта достигнута», — считает Ирек Нигматуллин.
В 2017 году в России в рамках партпроекта будет благоустроено более 19 тысяч дворовых территорий в 1653 муниципалитетах. Изменения коснутся более чем 85 млн россиян.
«В настоящее время проект “Городская среда” вступил в важнейшую стадию работ по благоустройству. В ряде регионов — Челябинской области, Республике Башкортостан, Мурманской области и Хабаровском крае — уже сдаются благоустроенные объекты. На данном этапе основная задача партии в лице региональных координаторов партпроекта, председателей и членов общественных советов, активистов — осуществлять контроль качества выполнения работ, привлекая неравнодушных граждан. В связи с этим мы разработали памятку, в которой указано, как контролировать ход и качество работ по благоустройству дворовых территорий», — сообщил депутат Госдумы, координатор проекта Александр Васильев.