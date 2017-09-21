В Волгоградской области продолжается снижение ставок по ипотеке

Источник: РИАЦ

При приобретении квартир на первичном или вторичном рынке в четвёртом квартале текущего года процентная ставка составит 6,45% годовых. Для граждан, оформивших ипотечный заём в ОАО «ВАИЖК» в 2016 году, процентная ставка снижается до 5,45% годовых.

Граждане, уже имеющие ипотечный кредит (заём), по-прежнему имеют возможность «перекредитоваться», то есть получить новый ипотечный заём на погашение действующего.

Новые, более выгодные условия позволят снизить ежемесячный платёж и общую сумму переплаты по процентам. Процентная ставка составит 9,5−10% годовых.