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11:35 (мск), источник: РИАЦ

В Волгоградской области продолжается снижение ставок по ипотеке

В очередной раз снижены процентные ставки по ипотечным программам с опцией «переменная ставка». Об этом объявило Волгоградское агентство ипотечного жилищного кредитования — региональный оператор федерального АО «АИЖК».

Источник: РИАЦ

При приобретении квартир на первичном или вторичном рынке в четвёртом квартале текущего года процентная ставка составит 6,45% годовых. Для граждан, оформивших ипотечный заём в ОАО «ВАИЖК» в 2016 году, процентная ставка снижается до 5,45% годовых.

Граждане, уже имеющие ипотечный кредит (заём), по-прежнему имеют возможность «перекредитоваться», то есть получить новый ипотечный заём на погашение действующего.

Новые, более выгодные условия позволят снизить ежемесячный платёж и общую сумму переплаты по процентам. Процентная ставка составит 9,5−10% годовых.

Подробная информация по телефонам (8442) 22−05−55 в Волгограде, (8443) 40−07−27 в Волжском, а также на сайте ВАИЖК.

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