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11:41 (мск), источник: Новый Калининград

Россельхоз и полиция во время рейда нашли в Калининграде только 42 кг «санкционки»

Во время совместного рейда инспекторов Россельхознадзора и сотрудников полиции по местам продажи санкционной продукции в областном центре было выявлено 42 кг товаров. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора в четверг.

Источник: Новый Калининград

Рейд состоялся неделю назад. В итоге было обнаружено 17 кг испанских слив, 16 кг итальянского винограда и 7 кг кукурузы в початках, стеблей сельдерея и кочанного салата из Польши. Изъятая продукция уничтожена путем высокотермического воздействия, отметили в пресс-службе.

Ранее заместитель руководителя областного управления Россельхознадзора Вадим Смирнов в интервью «Новому Калининграду» рассказывал, что у ведомства и полиции нет реальных полномочий для того, чтобы изымать санкционную продукцию.

«Доходило до абсурда, когда мы вместе с представителями правоохранительных органов выходили на такие рейды, на нас писали жалобы в прокуратуру. Мы вынуждены были выносить этот вопрос на заседание в правительство на чрезвычайную противоэпизоотическую комиссию, подключили Роспотребнадзор и как бы начали понемногу гонять, но… если полномочий нет, то их и нет», — сообщил Вадим Смирнов.

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