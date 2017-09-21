Россельхоз и полиция во время рейда нашли в Калининграде только 42 кг «санкционки»

Рейд состоялся неделю назад. В итоге было обнаружено 17 кг испанских слив, 16 кг итальянского винограда и 7 кг кукурузы в початках, стеблей сельдерея и кочанного салата из Польши. Изъятая продукция уничтожена путем высокотермического воздействия, отметили в пресс-службе.

Ранее заместитель руководителя областного управления Россельхознадзора Вадим Смирнов в интервью «Новому Калининграду» рассказывал, что у ведомства и полиции нет реальных полномочий для того, чтобы изымать санкционную продукцию.

«Доходило до абсурда, когда мы вместе с представителями правоохранительных органов выходили на такие рейды, на нас писали жалобы в прокуратуру. Мы вынуждены были выносить этот вопрос на заседание в правительство на чрезвычайную противоэпизоотическую комиссию, подключили Роспотребнадзор и как бы начали понемногу гонять, но… если полномочий нет, то их и нет», — сообщил Вадим Смирнов.