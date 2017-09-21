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11:39 (мск), источник: ТАСС

Бывшие работники «Мостовика» просят руководство страны разобраться с долгом по их зарплате

Дорогостоящее имущество компании продается с торгов по заниженным ценам, а полученные средства тратятся на неизвестные цели, утверждают в своем обращении бывшие сотрудники «Мостовика».

ОМСК, 21 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Бывшие работники НПО «Мостовик», которые уже больше года не получают никаких выплат по долгам по зарплате, обратились к руководству страны с просьбой разобраться в сложившейся ситуации.

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В копии обращения, размещенной в интернете, говорится о том, что дорогостоящее имущество компании продается с торгов фирмам-однодневкам по заниженным ценам, полученные средства тратятся на неизвестные цели, а реально существующий долг перед работниками в 600 миллионов рублей занижается официальными органами.

«Мы просим разобраться в сложившейся ситуации по существу и помочь десяти тысячам рабочих отстоять свои конституционные права», — говорится в письме, которое подписали 23 человека.

Занижение долгов

В обращении бывшие работники «Мостовика» отмечают, что долг по зарплате составляет 600 миллионов рублей, тогда как, по данным службы госстатистики Омской области, просроченная задолженность составляет всего 16 миллионов рублей. По мнению авторов обращения, это сделано для того, чтобы искусственно улучшить статистику региона и скрыть существование долга перед вышестоящим руководством.

Занижение цен

В письме также сообщается, что техника, принадлежащая «Мостовику», продается в разобранном виде разными лотами для искусственного уменьшения ее стоимости, недвижимость объединяется в лоты так, чтобы заинтересовать как можно меньшее количество лиц (в одном лоте продается недвижимость и оборудование в Омске вместе с оборудованием в Забайкалье и Красноярском крае), и продается по цене, которая почти в два раза ниже кадастровой.

При этом покупателями являются московские фирмы, которые были созданы непосредственно перед торгами.
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Авторы письма отмечают, что внесенные в декабре 2016 года изменения в закон «О несостоятельности (банкротстве») ущемляют их права. Ранее долги перед работниками относились ко второй очереди выплат, а страховые взносы в пенсионный фонд — к четвертой.

Теперь же во второй очереди к 600 миллионам рублей долгов по зарплате добавились 849,8 миллиона рублей долгов перед Пенсионным фондом, что сразу сокращает объем денежных средств, которые будут выделены рабочим. «Почему эти изменения касаются текущих банкротных дел, что приводит к дискриминации и нарушению прав кредиторов второй очереди?», — спрашивают бывшие работники.

Отсутствие контроля

Авторы обращения также задаются вопросом, почему судебные приставы не участвуют в процедуре банкротства, а только распределяют те суммы, которые им предоставляет арбитражный управляющий Михаил Котов. «Кто контролирует движение средств, вырученных от продажи ???», — говорится в письме.

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«Последние перечисления по долгам по зарплате по состоянию на 14 сентября 2017 года были сделаны в августе- сентябре 2016 года. После этого выплаты были прекращены, несмотря на то, что в ноябре 2016 года был реализован лот на сумму 105 миллионов рублей. … Куда ушли эти 105 миллионов, полученные от продажи?», — спрашивают бывшие строители.

Банкротство НПО «Мостовик»

В апреле 2014 года основной владелец крупнейшей российской строительной компании и бывший гендиректор Олег Шишов объявил об инициации компанией процедуры самобанкротства после возникновения трудностей с обслуживанием кредитов. Тогда сумма долга «Мостовика» перед Газпромбанком, Альфа-банком и Сбербанком превышала 37,1 миллиарда рублей. Компания была признана банкротом 2 июня 2015 года.

До 2014 года НПО «Мостовик» было крупнейшей российской строительной компанией, возводившей крупные транспортные, гидротехнические и другие объекты в разных регионах страны и за рубежом. В 2013 году численность его персонала достигала 27 тысяч человек.

Во время загрузки произошла ошибка.

На счету компании — вантовый мост на остров Русский через пролив Босфор Восточный во Владивостоке, большая хоккейная арена на 12 тысяч мест, санно-бобслейная трасса, вокзалы Олимпийский парк и Адлер в Сочи, Бутовская линия метро в Москве и десятки других, не имеющих аналогов сооружений.

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