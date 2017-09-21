Власти Новосибирска готовятся купить около 100 автобусов МАЗ
По планам городских властей, обновлением автобусного парка сможет существенно скорректировать маршруты в Новосибирске.
По планам городских властей, обновлением автобусного парка сможет существенно скорректировать маршруты в Новосибирске.
Предварительные переговоры состоялись во время визита делегации новосибирских властей в Минск на празднование дня города. Столица Республики Беларусь является
В ходе совещания белорусская сторона предложила продать партию новых автобусов городского типа. По оценкам мэрии, финансовые условия сделки могут быть очень выгодными. Детали сейчас обсуждаются.
Такая масштабная закупка потребует выделения значительных средств из городского бюджета и собственных бюджетов муниципальных автопредприятий. Но такие затраты в администрации города считают оправданными.
«Мы надеемся, что с обновлением автобусного парка мы сможем существенно скорректировать маршруты в Новосибирске. Потому что оптимизация схемы нужна. И тогда наше муниципальное автобусное предприятие станет конкурентоспособным. И новосибирцы оценят это, будут ездить, и тогда экономика предприятий поправится», — заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.