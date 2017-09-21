Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: «Независимость» Литвы от «Газпрома» обернулась крахом
Широкое лицо говорит о большом сексуальном аппетите
Пенс и Порошенко не стали слушать выступление Сергея Лаврова
Фонд Ди Каприо пожертвовал рекордные за свою историю $20 млн
Украина выплатила России $3 млрд
Обвиняемый в растрате замдиректора ФСИН жалуется на условия в СИЗО Олег Коршунов требует для себя нормальную подушку, матрас и телевизор
60-летняя Линда Хэмилтон снова снимется в «Терминаторе»
Дмитрий Борисов ответил на сравнения с Малаховым
Новая внедорожная Lada за 860 тысяч: что вместо нее?
В «Одноклассниках» можно оплатить штрафы ГИБДД
"Моя защита, мой друг, моя любовь": Кудрявцева обратилась к мужу
Шепелев назвал поступок Малахова "бесчеловечным"
Свадьба армянского миллиардера удивила Москву (фото)
Дочь Пескова оказалась в центре скандала
СМИ: певца Андрея Губина вынудили сделать ДНК-тест
"Уколы красоты": Рутберг изменилась - друзья
Кадыров отреагировал на видео с бьющим буддиста мусульманином
Кремль отреагировал на речь Фримена о Путине
Фоторепортажи
10Каталонцы снова хотят выйти из состава Испании
16Последствия урагана «Ирма»
11:46 (мск), источник: Sibnovosti.ru

Власти Новосибирска готовятся купить около 100 автобусов МАЗ

По планам городских властей, обновлением автобусного парка сможет существенно скорректировать маршруты в Новосибирске.

Предварительные переговоры состоялись во время визита делегации новосибирских властей в Минск на празднование дня города. Столица Республики Беларусь является городом-побратимом Новосибирска.

В ходе совещания белорусская сторона предложила продать партию новых автобусов городского типа. По оценкам мэрии, финансовые условия сделки могут быть очень выгодными. Детали сейчас обсуждаются.

Такая масштабная закупка потребует выделения значительных средств из городского бюджета и собственных бюджетов муниципальных автопредприятий. Но такие затраты в администрации города считают оправданными.

«Мы надеемся, что с обновлением автобусного парка мы сможем существенно скорректировать маршруты в Новосибирске. Потому что оптимизация схемы нужна. И тогда наше муниципальное автобусное предприятие станет конкурентоспособным. И новосибирцы оценят это, будут ездить, и тогда экономика предприятий поправится», — заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Накопишь долги – останешься без воды
Банк России объявил о санации Бинбанка
В Госдуму внесли законопроект о раздаче нефтяных денег россиянам
Дочь Алиева фотографировалась во время речи отца на Генассамблее
Представлены медали Олимпиады-2018
Власти назвали города России с самым грязным воздухом
«Одноклассники» начали принимать штрафы ГИБДД
В Москве не хотят видеть миротворцев ООН на границе с Украиной
Спорт
«Зенит» будет в гостях как дома: анонс матчей Кубка России Стадия 1/16 финала Кубка России, на которой в борьбу за трофей вступили клубы Премьер-лиги, продолжится в четверг шестью матчами
Авто
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео) Габариты автомобиля оказались непозволительно большими для улиц крошечного княжества
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Кирстен Данст случайно переборщила с марихуаной на съемках В эфире телешоу актриса рассказала об инциденте, из-за которого продюсерам пришлось дать ей выходной
Недвижимость
Выдачу свидетельств о собственности на недвижимость возобновят
Церковную недвижимость предложили приватизировать
Названы популярные у покупателей жилья станции метро
На рынке жилья ожидается настоящий бум в 2018 году
Леди
6 вещей о свиданиях, которые пора понять к 30 годам Чем старше становишься, тем меньше волнуешься о том, что о тебе подумают окружающие. Поэтому на свидания собираешься с меньшим трепетом.
Дети
Копия — отец: вдова Валерия Золотухина показала подросшего сына 12-летний Иван начал вести светскую жизнь.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь