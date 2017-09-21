Власти Новосибирска готовятся купить около 100 автобусов МАЗ

Предварительные переговоры состоялись во время визита делегации новосибирских властей в Минск на празднование дня города. Столица Республики Беларусь является городом-побратимом Новосибирска.

В ходе совещания белорусская сторона предложила продать партию новых автобусов городского типа. По оценкам мэрии, финансовые условия сделки могут быть очень выгодными. Детали сейчас обсуждаются.

Такая масштабная закупка потребует выделения значительных средств из городского бюджета и собственных бюджетов муниципальных автопредприятий. Но такие затраты в администрации города считают оправданными.