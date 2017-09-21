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11:44 (мск), источник: VN.ru

Завод «Красный моряк» открывается в Новосибирской области

Завод по рыбопереработке открывается в Барабинском районе Новосибирской области. Здесь будет создано 119 новых рабочих мест, мощность завода — 70 тонн выпускаемой продукции, а объем инвестиций составил 462 млн рублей.

Губернатор Владимир Городецкий провел рабочую встречу с заместителем руководителя Федерального агентства по рыболовству Василием Соколовым по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса Новосибирской области. Встреча состоялась в преддверии открытия нового завода СХПК «Рыболовецкий колхоз Красный моряк» в деревне Кармакла Барабинского района Новосибирской области. Хозяйство осуществляет рыбопромысловую деятельность на озере Сартлан с 1920 года. Здесь добывают сазана, плотву, карася, язя, окуня, щуку и пелядь.

Василий Соколов назвал наш регион «устойчивым лидером по рыбодобыче и рыбопереработке». Заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству поблагодарил правительство области за ту помощь и поддержку, которую власти оказывают предпринимателям в данной сфере.

Глава региона сообщил о транспортно-логистическом преимуществе Новосибирской области:

— Мы можем не только много производить и перерабатывать, но и оперативно поставлять продукцию во все крупные населенные пункты в радиусе 600 километров — это 12 миллионов потребителей.

По поводу пуска нового завода СХПК «Рыболовецкий колхоз Красный моряк» на встрече было отмечено, что это новое слово в производстве и переработке рыбы. Производственная мощность открываемого в предприятия — 70 тонн продукции в сутки, объем инвестиций — 462 млн рублей. Введение в эксплуатацию нового завода позволит снизить цены на местную продукцию, в Барабинском районе будет создано 119 новых рабочих мест.
Добавим, инвесторы все чаще находят объекты для вложений в глубинке. Так, под Куйбышевом уже через год начнут «фасовать» газ. Сегодня в одноименный район тянется вереница бизнес-партнеров из других регионов России и зарубежья. Из 10 миллиардов инвестиционных рублей четыре миллиарда вложено именно в возведение терминала, остальные — в прокладку трубопровода от месторождения в другом регионе.

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