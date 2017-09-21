Завод «Красный моряк» открывается в Новосибирской области

— Мы можем не только много производить и перерабатывать, но и оперативно поставлять продукцию во все крупные населенные пункты в радиусе 600 километров — это 12 миллионов потребителей.

По поводу пуска нового завода СХПК «Рыболовецкий колхоз Красный моряк» на встрече было отмечено, что это новое слово в производстве и переработке рыбы. Производственная мощность открываемого в предприятия — 70 тонн продукции в сутки, объем инвестиций — 462 млн рублей. Введение в эксплуатацию нового завода позволит снизить цены на местную продукцию, в Барабинском районе будет создано 119 новых рабочих мест.

Добавим, инвесторы все чаще находят объекты для вложений в глубинке. Так, под Куйбышевом уже через год начнут «фасовать» газ. Сегодня в одноименный район тянется вереница бизнес-партнеров из других регионов России и зарубежья. Из 10 миллиардов инвестиционных рублей четыре миллиарда вложено именно в возведение терминала, остальные — в прокладку трубопровода от месторождения в другом регионе.