Скоростной поезд «Сапсан» из Ростова в Москву предложил запустить Жириновский

По его словам, в этом случае добираться в донскую столицу станет комфортнее. Подумать над этой темой он предложил главе региона Василию Голубеву.

«И, может, действительно стоит восстановить звание Донской край? Много известных людей оттуда. И юг, и тепло, и спорт, и пшеница, и казачки», — резюмировал Владимир Вольфович.

Владимир Жириновский считает, что такая мера также позволит развивать туризм в Ростовской области.