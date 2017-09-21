Скоростной поезд «Сапсан» из Ростова в Москву предложил запустить Жириновский
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По его словам, в этом случае добираться в донскую столицу станет комфортнее. Подумать над этой темой он предложил главе региона Василию Голубеву.
«И, может, действительно стоит восстановить звание Донской край? Много известных людей оттуда. И юг, и тепло, и спорт, и пшеница, и казачки», — резюмировал Владимир Вольфович.
Владимир Жириновский считает, что такая мера также позволит развивать туризм в Ростовской области.
Напомним, ранее планировалось строительство новой высокоскоростной магистрали