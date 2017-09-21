Врачам узкой специальности в Крыму ежемесячно будут доплачивать по 7 тыс руб

Источник: РИА "Новости"

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Республики Сергей Аксенов.

Кроме того, Аксенов дал поручение рассчитать и затраты на оплату съемного жилья для привлечения врачей в медучреждения.

«Для города компенсационная выплата будет составлять до 30 тысяч рублей в месяц, а для сельских районов — до 15 тысяч рублей. Данная программа рассчитана не только на крымчан, но и на всех вновь прибывших в крымскую систему здравоохранения докторов», — сообщил он.

Кроме того, ведомство рассмотрит возможность продолжить программу «Земский доктор» и внедрение программы «Земский фельдшер», в рамках которой планируется выделение единовременной компенсации в размере 500 тысяч рублей тем, кто поедет работать фельдшером в сельскую местность.

Глава Крыма также отметил, что Минздрав совместно с территориальным фондом обязательного медстрахования и Госсоветом РК проработают предложения по упрощению доступности медицинской помощи и сокращению бюрократических процессов внутри учреждений здравоохранения.