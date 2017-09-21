Врачам узкой специальности в Крыму ежемесячно будут доплачивать по 7 тыс руб

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Республики Сергей Аксенов.
Кроме того, Аксенов дал поручение рассчитать и затраты на оплату съемного жилья для привлечения врачей в медучреждения.
«Для города компенсационная выплата будет составлять до 30 тысяч рублей в месяц, а для сельских районов — до 15 тысяч рублей. Данная программа рассчитана не только на крымчан, но и на всех вновь прибывших в крымскую систему здравоохранения докторов», — сообщил он.
Кроме того, ведомство рассмотрит возможность продолжить программу «Земский доктор» и внедрение программы «Земский фельдшер», в рамках которой планируется выделение единовременной компенсации в размере 500 тысяч рублей тем, кто поедет работать фельдшером в сельскую местность.
Глава Крыма также отметил, что Минздрав совместно с территориальным фондом обязательного медстрахования и Госсоветом РК проработают предложения по упрощению доступности медицинской помощи и сокращению бюрократических процессов внутри учреждений здравоохранения.
«Силами министерства (здравоохранения) ведется аудиовизуальное наблюдение и контроль во всех поликлиниках, занимающихся приемом граждан. Процесс уже отработан, ведется хронометраж рабочего времени, что позволяет заметить ошибки в работе учреждений. При этом перед главврачами поставлена задача — пройти путь пациента своими ногами, чтобы лучше понимать проблемы, а также сократить время ожидания между приемами и увеличить доступность граждан к получению услуг поликлиники», — написал глава региона.