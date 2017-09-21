Из-за долгов энергетики отключили свет в 3 тыс. квартир и домов региона

За 8 месяцев в отношении должников, проживающих в квартирах и индивидуальных жилых домах, судебные инстанции удовлетворили 360 исков на 21,2 млн рублей. Среди муниципалитетов наибольший просроченный долг у Советского городского округа — 34,3 млн рублей, которые накопили 4,8 тысячи потребителей. Свыше 5,2 тысяч неплательщиков с задолженностью в 33 млн рублей проживают в Черняховском городском округе. На третьем месте по сумме долга — Гурьевский городской округ — 19,6 млн рублей.

На сегодняшний день без электричества за долги остаются более 3 тысяч квартир и индивидуальных жилых домов, жители которых задолжали 71 млн рублей. Для того, чтобы электричество вернулось в дом, помимо оплаты основного долга, им придется оплатить и услуги по отключению/подключению энергоснабжения.