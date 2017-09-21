Три временных павильона на Нижегородской ярмарке должны быть снесены до 1 ноября 2017 года, — минкульт

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом министр культуры Нижегородской области Сергей Горин сообщил на заседании комитета по бюджету и налогам Законодательного собрания Нижегородской области 21 сентября 2017 года.

По его словам, снесены будут три павильона, находящиеся непосредственно перед фасадом здания Нижегородской ярмарки. При этом благоустройство на этой территории, по информации министра, запланировано на следующий год. В текущем году в план работ входит только «выравнивание поверхности».