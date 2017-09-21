Три временных павильона на Нижегородской ярмарке должны быть снесены до 1 ноября 2017 года, — минкульт
Три временных павильона на Нижегородской ярмарке должны быть снесены до 1 ноября 2017 года.
Три временных павильона на Нижегородской ярмарке должны быть снесены до 1 ноября 2017 года.
Об этом министр культуры Нижегородской области Сергей Горин сообщил на заседании комитета по бюджету и налогам Законодательного собрания Нижегородской области 21 сентября 2017 года.
По его словам, снесены будут три павильона, находящиеся непосредственно перед фасадом здания Нижегородской ярмарки. При этом благоустройство на этой территории, по информации министра, запланировано на следующий год. В текущем году в план работ входит только «выравнивание поверхности».
Напомним, в конце мая 2017 года губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев сообщил о завершающей стадии переговоров по кредиту для строительства