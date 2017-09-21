В Нижегородской области 200 школам обеспечат капитальный ремонт
Программа по капремонту школ может начаться раньше 2020 года.
Программа по капремонту школ может начаться раньше 2020 года.
200 школ будет капитально отремонтировано в Нижегородской области. Об этом сообщает
В регионе для ликвидации второй смены в рамках государственной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Нижегородской области на 2016−2025 годы» будет построено более 100 школ и пристроев к ним.
По данным министерства образования Нижегородской области, в 2016 году на условиях софинансирования из федерального бюджета началась реализация государственной программы, рассчитанной на 10 лет, по созданию новых мест в школах, в рамках которой запланировано строительство 101 объекта на 58 тысяч мест на общую сумму около 30 миллиардов рублей.
Кроме того, в регионе была составлена программа, в которую включили 200 школ, где износ зданий составляет свыше 50%. Программа рассчитана с 2020 года, но, возможно, что сроки реализации начнутся раньше.