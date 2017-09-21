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12:09 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Открываются прямые рейсы из Красноярска в Магадан

Программа полетов начнется с 2 ноября.

Авиакомпания «ИрАэро» открывает рейсы из международного аэропорта Емельяново в Омск, Краснодар, Магадан и Иркутск. Продажа билетов открыта на сайте авиакомпании и в авиакассах города. Об этом сообщили в пресс-службе красноярского аэропорта.

Программа полетов начнется с 2 ноября.

Рейсы до Омска и Краснодара будут выполняться один раз в неделю — по четвергам. Красноярск (вылет 14:10) — Омск (прилет 14:50/вылет 15:50) — Краснодар (прилет 17:30). В обратном направлении рейс Краснодар (вылет 18:30) — Омск (прилет 01:50/вылет 02:50) — Красноярск (прилет 05:30), еженедельно по пятницам.

Вылеты из Красноярска в Магадан будут производиться также по четвергам. Красноярск (вылет 02:00) — Магадан (прилет 09:20/вылет 10:20) — Красноярск (прилет 11:40).

Красноярск (вылет 19:05) — Иркутск (прилет 22:10/вылет 02:10) — Магадан (прилет 09:20), еженедельно по пятницам. В обратном направлении рейс Магадан (вылет 10:40) — Иркутск (прилет 12:10/вылет 13:30) — Красноярск (прилет 13:50), еженедельно по субботам.

Полеты будут выполняться на воздушных судах SSJ-100.

Отметим, что прямые рейсы в Магадан из Красноярска не выполнялись на протяжении последних 9 лет. Рейсы в Краснодар ранее не выполнялись в период зимнего расписания.

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