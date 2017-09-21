300 новых двигателей купят для муниципальных автобусов Красноярска

— Мы проверили расчеты экономистов и пришли к выводу, что городу выгоднее будет приобрести в следующем году 300 двигателей, — рассказал на встрече с журналистами и.о. главы Красноярска Эдхам Акбулатов. — Двигатель стоит в разы меньше, чем автобус в сборе, соответственно и помощь в пассажирских перевозках окажется в разы больше. К тому же новые двигатели будут и экономичнее, а главное экологичнее, отработавших свой ресурс моторных блоков.