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12:10 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

На Южном Урале депутаты упростили порядок пользования недрами

ЧЕЛЯБИНСК, 20 сентября, РИА ФедералПресс. Комитет по экологии Законодательного собрания Челябинской области проголосовал за приведение положений регионального закона о недрах в соответствие с федеральным законодательством, передает пресс-служба Заксобрания.

В июле 2017 года Государственная Дума РФ упростила порядок пользования недрами местного значения для разведки и добычи полезных ископаемых, используемых при ремонте и строительстве дорог. Соответствующие поправки были внесены в Закон Российской Федерации «О недрах».

А в минувшую среду, 19 сентября, члены комитета по экологии Законодательного собрания Челябинской области одобрили поправки в Закон Челябинской области «О пользовании недрами на территории Челябинской области», которые позволят предоставлять для разработки соответствующие участки недр местного значения без проведения конкурса или аукциона при условии их ограниченного использования.

Это позволяет сократить сроки предоставления необходимых лицензий, сроки реализации проектов строительства и затраты на строительство и содержание автомобильных дорог, уточнили в пресс-службе Заксобрания.

Таким образом областной закон Челябинской области приводится в соответствие с принятыми изменениями в федеральный закон.

Комитет рекомендовал Законодательному собранию принять закон в первом и третьем чтениях, исключая процедуру второго чтения.

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