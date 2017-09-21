Цена на гречку в Омской области упала, а вот репчатый лук подорожал. О стоимости продуктов питания сегодня говорили в городском пресс-клубе.

Как отметили специалисты, гречневая крупа упала в цене на 35%, заметно подешевело и омское зерно. Связано это с высокой урожайностью по всей России, сыграла свою роль и африканская чума свиней. Цены на мясо в регионе остаются стабильными, из-за вспышки АЧС дефицита свинины не наблюдается.