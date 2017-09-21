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12:41 (мск), источник: Вести - Омск

Цена на гречку в Омской области упала

О стоимости продуктов питания сегодня говорили в городском пресс-клубе. Как отметили специалисты, гречневая крупа упала в цене на 35%, заметно подешевело и омское зерно.

Цена на гречку в Омской области упала, а вот репчатый лук подорожал. О стоимости продуктов питания сегодня говорили в городском пресс-клубе.

Как отметили специалисты, гречневая крупа упала в цене на 35%, заметно подешевело и омское зерно. Связано это с высокой урожайностью по всей России, сыграла свою роль и африканская чума свиней. Цены на мясо в регионе остаются стабильными, из-за вспышки АЧС дефицита свинины не наблюдается.

Отмечают специалисты незначительное подорожание огурцов и помидоров, больше всего из овощей оно коснулось репчатого лука. Стоимость потребительской корзины — куда входят минимальный набор продуктов питания, а также непродовольственные товары и некоторые услуги — составляет 9131 рубль на душу населения. Это самая низкая цена в Сибирском Федеральном округе. Говорили на пресс-конференции и о предстоящей ярмарке «Золотая осень». Её в этом году объединили с фестивалем урожая «Бабье лето». Омичи смогут приобрести продукцию от производителей.

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