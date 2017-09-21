Приставы перекрыли «Перекресток» в Екатеринбурге
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сентября, УралПолит.Ru. Судебные приставы на три месяца приостановили работу кафе «Перекресток» в Екатеринбурге за нарушения санитарных норм.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сентября, УралПолит.Ru. Судебные приставы на три месяца приостановили работу кафе «Перекресток» в Екатеринбурге за нарушения санитарных норм.
Кировским районным судом Екатеринбурга кафе как юридическое лицо наказано по административной статье о нарушении санитарных требований к организации питания населения в столовых, ресторанах, кафе, барах и других местах. Наказанием назначено приостановление деятельности «Перекрестка» на 90 суток, сообщили в
«Судебным
Директора заведения предупредили, что за открытие кафе до срока ему грозит уголовная статья о неисполнении решения суда.