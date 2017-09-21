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12:53 (мск), источник: УралПолит.ру

Приставы перекрыли «Перекресток» в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сентября, УралПолит.Ru. Судебные приставы на три месяца приостановили работу кафе «Перекресток» в Екатеринбурге за нарушения санитарных норм.

Кировским районным судом Екатеринбурга кафе как юридическое лицо наказано по административной статье о нарушении санитарных требований к организации питания населения в столовых, ресторанах, кафе, барах и других местах. Наказанием назначено приостановление деятельности «Перекрестка» на 90 суток, сообщили в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

«Судебным приставом-исполнителем опечатаны входные группы кафе, чтобы исключить доступ гостей, на дверях размещены соответствующие надписи», — говорится в сообщении.

Директора заведения предупредили, что за открытие кафе до срока ему грозит уголовная статья о неисполнении решения суда.

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