Отопительный сезон в Кыштыме может быть сорван из-за неработающей котельной

В ходе выездного личного приема прокурора Челябинской области в Кыштыме, на прием к прокурору обратилась жительница многоквартирного жилого дома, расположенного на территории санаторно-лесной школы имени Гагарина. Женщина сообщила, что ее дом не готов к предстоящему отопительному периоду.

«Установлено, что 18-ти квартирный жилой дом, в котором, в том числе, проживают пенсионеры и малолетние дети, не готов к отопительному сезону в связи с аварийным состоянием теплотрассы и неработающей котельной, обеспечивающей жилой дом теплоснабжением», — сообщили в прокуратуре региона.