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12:56 (мск), источник: Uralpress.ru

Отопительный сезон в Кыштыме может быть сорван из-за неработающей котельной

Отопительный сезон в Кыштыме (Челябинская область) может быть сорван из-за неработающей котельной. За жителей вступилась прокуратура.

В ходе выездного личного приема прокурора Челябинской области в Кыштыме, на прием к прокурору обратилась жительница многоквартирного жилого дома, расположенного на территории санаторно-лесной школы имени Гагарина. Женщина сообщила, что ее дом не готов к предстоящему отопительному периоду.

«Установлено, что 18-ти квартирный жилой дом, в котором, в том числе, проживают пенсионеры и малолетние дети, не готов к отопительному сезону в связи с аварийным состоянием теплотрассы и неработающей котельной, обеспечивающей жилой дом теплоснабжением», — сообщили в прокуратуре региона.

В настоящее время по данному факту проводится прокурорская проверка, ход и результаты которой находятся на личном контроле прокурора Челябинской области.

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