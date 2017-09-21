Отопительный сезон в Кыштыме может быть сорван из-за неработающей котельной
Отопительный сезон в Кыштыме (Челябинская область) может быть сорван
Отопительный сезон в Кыштыме (Челябинская область) может быть сорван
В ходе выездного личного приема прокурора Челябинской области в Кыштыме, на прием к прокурору обратилась жительница многоквартирного жилого дома, расположенного на территории
«Установлено, что 18-ти квартирный жилой дом, в котором, в том числе, проживают пенсионеры и малолетние дети, не готов к отопительному сезону в связи с аварийным состоянием теплотрассы и неработающей котельной, обеспечивающей жилой дом теплоснабжением», — сообщили в прокуратуре региона.
В настоящее время по данному факту проводится прокурорская проверка, ход и результаты которой находятся на личном контроле прокурора Челябинской области.