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15:54 (мск), источник: РИАЦ

Волгоградцам вернули более 10 млн рублей переплаты за коммунальные услуги

Первые итоги проверок применения нового порядка расчета платы за общедомовые коммунальные ресурсы, а также результаты работы жилищно-коммунальной инспекции за первое полугодие 2017 года стали главными темами заседания общественного совета Госжилинспекции.

Источник: РИАЦ

Напомним, что с 1 января 2017 года произошло изменение жилищного законодательства в начислении платы за общедомовые нужды (ОДН). Так, по новым правилам размер начислений не должен превышать нормативов, установленных субъектом на 1 ноября 2016 года. Однако некоторые управляющие компании интерпретировали это нововведение по-своему и рассчитывали плату за коммунальные услуги строго по нормативу, не принимая во внимание показания общедомовых приборов учета даже когда сумма получалась гораздо меньше.

— Подобные нарушения были обнаружены в городах Камышин, Михайловка, Волжский, Николаевск, Котово, р.п. Светлый яр, Мичуринском и Даниловке. Наиболее острая ситуация сложилась в Волжском, где по результатам 35 проведенных проверок в отношении восьми управляющих организаций были выявлены нарушения. Им были выданы предписания с требованием произвести перерасчет, исходя из показаний общедомовых приборов учета. На сегодняшний день шесть из восьми компаний произвели перерасчет на сумму 1,5 млн рублей, — сообщила заместитель начальника отдела контроля за порядком начисления платежей Госжилнадзора Елена Большакова.

Отметим, что ряд проверок был инициирован жителями многоквартирных домов, которые обратились в инспекцию с жалобами. Сейчас эти обращения могут рассматривать органы местного самоуправления.

— Полномочия по лицензионному государственному контролю переданы органам местного самоуправления. По результатам проверок органов МСУ составляется протокол, который направляется на рассмотрение в Госжилинспекцию, где принимается решение о мерах наказания для организации. Если есть нарушение, то органы местного самоуправления составляют предписание для исправления всех нарушений с обозначенными сроками. Это приводит к четкому взаимодействию и быстрому реагированию на жалобы жителей, — отметил руководитель инспекции Андрей Веселков.

В рамках заседания также рассмотрели итоги работы инспекции за первое полугодие 2017 года. Как рассказал начальник управления «Жилищная инспекция Волгограда» Александр Богомолов, только в городе-герое жилищной инспекцией проведено 2340 проверок, из которых 1600 — по обращениям граждан. По итогам инспекций было выявлено 3,5 тысячи нарушений и выдано более 1300 предписаний по их устранению. В результате документарных проверок по начислению платы за жилищно-коммунальные услуги жителям Волгограда вернули в виде перерасчетов свыше 10 млн руб.

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