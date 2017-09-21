Новосибирск и Белоруссия наладят совместный выпуск комбайнов

В рамках предстоящего XIII Новосибирского инновационно-инвестиционного форума будет подписано соглашение между ассоциацией производителей сельскохозяйственной техники «Новосибирскагромаш» и белорусским предприятием ОАО «Гомельсельмаш» о совместном производстве кормоуборочной техники. Новые машины могут быть запущены в серийное производство уже в следующем году. Об этом сообщил начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Александр Люлько в ходе пресс-конференции, посвященной подготовке форума.
«Сельхозмашиностроение активно развивается в Новосибирске, также немало в городе предприятий по переработке агропродукции. Для них форум — очень хорошая площадка для общения, которая позволит им узнать новые тенденции в сельском хозяйстве, — отметил Александр Люлько. — К тому же мы решаем еще одну важную задачу, которую поставил Президент РФ: к 2030 году оборонные предприятия должны производить до 50% гражданской продукции. Мы предлагаем предприятиям ВПК варианты по выпуску именно сельхозтехники».
XIII инновационно-инвестиционный форум пройдет в Новосибирске 28 сентября в рамках Дней Республики Беларусь в Сибири. Основное направление форума — «Сельхозмашиностроение и переработка агропродукции». Форум будет состоять из мероприятий деловой программы и выставки, на которой будут представлены научно-технические разработки по технологиям и продукции сельскохозяйственного машиностроения, оборудования и материалов для производства и переработки сельхозпродукции. О своем участии в выставке заявили более 20 предприятий машиностроения, переработки и сельхозтоваропроизводства. В их числе: ООО «Агросэт», ОАО «Сибэлектротерм», ООО СП «Унисибмаш», ООО «Агро-И», ООО «Спецоборудование 2», ООО ЦТЗ «Аэросоюз», ООО НПФ «СТС Агро», ООО «Сибагротехнопарк», ООО НПФ «Агромаш», ОАО «Завод «Сибсельмаш-Спецтехника».