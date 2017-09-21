Новосибирск и Белоруссия наладят совместный выпуск комбайнов

В рамках предстоящего XIII Новосибирского инновационно-инвестиционного форума будет подписано соглашение между ассоциацией производителей сельскохозяйственной техники «Новосибирскагромаш» и белорусским предприятием ОАО «Гомельсельмаш» о совместном производстве кормоуборочной техники. Новые машины могут быть запущены в серийное производство уже в следующем году. Об этом сообщил начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Александр Люлько в ходе пресс-конференции, посвященной подготовке форума.

«Сельхозмашиностроение активно развивается в Новосибирске, также немало в городе предприятий по переработке агропродукции. Для них форум — очень хорошая площадка для общения, которая позволит им узнать новые тенденции в сельском хозяйстве, — отметил Александр Люлько. — К тому же мы решаем еще одну важную задачу, которую поставил Президент РФ: к 2030 году оборонные предприятия должны производить до 50% гражданской продукции. Мы предлагаем предприятиям ВПК варианты по выпуску именно сельхозтехники».