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13:21 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области выдали уже 148 тысяч карт «Мир»

Число владельцев карт увеличилось за полгода в 32 раза. Первыми карты получают пенсионеры и бюджетники.

Омичи все активнее пользуются национальной картой «Мир». Как рассказали в Центробанке, всего за полгода число держателей карт в Омской области увеличилось в 32 раза.

По данным на 1 января 2017 года в регионе было выдано 4,6 тыс. карт, а на 1 июля их число уже достигло 148 тысяч. В настоящий момент жители региона все активнее оплачивают с помощью новых карт услуги и покупки в торговых сетях. Объем операций во втором квартале вырос в 8 раз и достиг 668 млн рублей.

Кроме того, во втором квартале более чем в семь раз выросло число POS-транзакций, то есть платежей, совершенных с помощью терминалов. В итоге их уровень достиг 215 тысяч рублей. А в целом за полгода омичи оплатили картами «Мир» свои покупки 245 тысяч раз.

Анастасия Костромина, управляющая Омским отделением Центрального банка России:

 — Еще больше во втором квартале этого года вырос объем операций по картам «Мир» через интернет — в 12 раз до 19 млн рублей. Средний чек оплаты покупки в интернете картами «Мир» равен 967 рублям.

Отметим, что карты «Мир» сейчас принимают во всех платежных терминалах и банкоматах региона, а само количество терминалов за год выросло на четверть. В итоге сейчас национальными картами можно рассчитаться почти в 24 тысячах терминалов. При этом банкиры отмечают любопытный тренд — омичи перестали массово снимать наличные с карт «Мир» и предпочитают оплачивать покупки с помощью карты.

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