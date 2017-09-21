Уфимцев в выходные ждут на традиционные сельхозярмарки
Дары осени можно приобрести во всех районах города.
Дары осени можно приобрести во всех районах города.
В грядущие выходные, 23 и 24 сентября, в Уфе по традиции пройдут осенние сельскохозяйственные ярмарки. Продукты, овощи и фрукты можно приобрести по сниженной цене. Уфимцев и гостей башкирской столицы ждут на площадках:
23 сентября.
— в Демском районе на участке автодороги по ул. Правды от ул. Ухтомского до ул. М. Джалиля;.
— в Ленинском районе ярмарка пройдет на площадке трамвайного разворотного кольца, рядом с домом № 2 по ул. Султанова;.
— перед сквером «Волна» по ул. Ахметова;.
— в Октябрьском — на площади перед Дворцом Спорта,
— на аллеи по ул. Рыльского, от дома № 33 по ул. Гагарина до дома № 14 по ул. Рыльского;.
— на площади им. С. Орджоникидзе;.
— на площади перед Дворцом Молодежи в Советском районе.
23 и 24 сентября.
— в Калининском районе на ул. Интернациональная у пересечения с ул. Машиностроителей и на пересечение ул. Мушникова и Б. Баландина;.
— по ул. Рабкоров, 5−7 в Кировском районе.
Кстати, минувшие ярмарки посетили уже более 26 тысяч человек.