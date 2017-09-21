Уфимцев в выходные ждут на традиционные сельхозярмарки

В грядущие выходные, 23 и 24 сентября, в Уфе по традиции пройдут осенние сельскохозяйственные ярмарки. Продукты, овощи и фрукты можно приобрести по сниженной цене. Уфимцев и гостей башкирской столицы ждут на площадках:

23 сентября.

— в Демском районе на участке автодороги по ул. Правды от ул. Ухтомского до ул. М. Джалиля;.

— в Ленинском районе ярмарка пройдет на площадке трамвайного разворотного кольца, рядом с домом № 2 по ул. Султанова;.

— перед сквером «Волна» по ул. Ахметова;.

— в Октябрьском — на площади перед Дворцом Спорта,

— на аллеи по ул. Рыльского, от дома № 33 по ул. Гагарина до дома № 14 по ул. Рыльского;.

— на площади им. С. Орджоникидзе;.

— на площади перед Дворцом Молодежи в Советском районе.

23 и 24 сентября.

— в Калининском районе на ул. Интернациональная у пересечения с ул. Машиностроителей и на пересечение ул. Мушникова и Б. Баландина;.

— по ул. Рабкоров, 5−7 в Кировском районе.