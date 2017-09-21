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16:36 (мск), источник: ИА Татар-информ

Самую «убитую» дорогу РТ мэрия Казани обещает отремонтировать до конца года

(Казань, 21 сентября, «Татар-информ»). Возглавляющую рейтинг проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог РТ» казанскую улицу Магистральная исполком города обещает отремонтировать до конца года. Кроме нее в плане ремонта в этом году еще 41 участок, сообщает пресс-служба ОНФ в РТ.

При этом активисты признают, что в республике уже приведены в нормативное состояние девять из 10 дорог, собравших максимальное количество жалоб жителей. Топ-10 составили «убитые» участки дорог Казани и Набережных Челнов (вероятно, в связи с тем, что жители этих городов наиболее активно участвовали в проекте, отдавая голоса за разбитые дороги региона): это улицы Кирпичникова, Лево-Булачная, Ахтямова, Зайцева и Кул Гали в Казани; два участка на улице Промышленная и проспекте Хасана Туфана в Набережных Челнах.

Кроме того, к настоящему времени в Республике Татарстан полностью отремонтированы 24 объекта, на 17 дорогах проведен ямочный ремонт.

Ход и качество проведения ремонта Магистральной улицы активисты Общероссийского народного фронта намерены держать под контролем, как и все обращения, размещенные на интерактивной карте «убитых» дорог.

«Вместе с тем дороги, на которые чаще всего жаловались граждане, заслуживают особого внимания. Активисты ОНФ в течение года добивались, чтобы топ-10 “убитых” дорог был приведен в нормативное состояние. Я считаю, что девять из десяти — хороший промежуточный результат, до конца 2017 года, надеюсь, будет отремонтирована и победительница антирейтинга — улица Магистральная. Самое важное, на мой взгляд, что Народный фронт добился, чтобы чиновники учитывали информацию, размещенную на карте, при формировании перечня дорог на ремонт. Налажен диалог — это одно из самых главных достижений», — отметил член регионального штаба ОНФ, депутат Госдумы Равиль Хуснулин.

Напомним, проект «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» направлен на формирование дорожной политики в регионах и улучшение качества дорог с учетом мнения граждан. На сайте проекта dorogi-onf.ru желающие могут принять участие в определении приоритетных для ремонта дорог, а также добавить на интерактивную карту сигнал о плохой дороге или проголосовать за уже отмеченные проблемные дороги и участки дорог.

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