Заксобрание Пермского края одобрило покупку имущества завода имени Шпагина у РЖД

На покупку цехов и участка в 8,5 га из бюджета края направят 445 млн рублей. Покупка будет оплачена в рассрочку. В 2017 году выделят 222 млн, в 2019 году — 222,5 млн рублей. Деньги сняли с расходных статей по реконструкции здания для галереи и строительства новой сцены оперного театра.
Само предприятие перенесут в Верещагино, там базируется основное предприятие «Ремпутьмаша».
Перенос РЖД оплатит из своих средств. На месте пермского завода предполагается разместить культурно-досуговый кластер.
Ранее губернатор Максим Решетников заявил о намерении разместить на месте завода новое здание Пермской государственной художественной галереи и краеведческого музея.