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13:30 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Заксобрание Пермского края одобрило покупку имущества завода имени Шпагина у РЖД

ПЕРМЬ, 21 сентября, ФедералПресс. Депутаты заксобрания на сегодняшнем пленарном заседании одобрили в первом чтении покупку у РЖД имущества ОАО «Пермский мотовозоремонтный завод «Ремпутьмаш» у станции Пермь I, сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

На покупку цехов и участка в 8,5 га из бюджета края направят 445 млн рублей. Покупка будет оплачена в рассрочку. В 2017 году выделят 222 млн, в 2019 году — 222,5 млн рублей. Деньги сняли с расходных статей по реконструкции здания для галереи и строительства новой сцены оперного театра.

Само предприятие перенесут в Верещагино, там базируется основное предприятие «Ремпутьмаша».

Перенос РЖД оплатит из своих средств. На месте пермского завода предполагается разместить культурно-досуговый кластер.

Ранее губернатор Максим Решетников заявил о намерении разместить на месте завода новое здание Пермской государственной художественной галереи и краеведческого музея.

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