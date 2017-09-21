В Пермском крае запущен 91% котельных

К отопительному сезону не готовы четыре муниципальных района — Гремячинский, Краснокамский, Горнозаводский, Кизеловский. В этих территориях договоры на поставку газа находятся в стадии заключения. В Кунгуре не запущено три котельных, в Перми — 10. Завершение запуска планируется до 29 сентября.



Проблемы с запуском Антон Удальев связывает с высоким уровнем износа сетей — 90%. «Латать эти сети уже нельзя. Сейчас мы заставляет ресурсоснабжающие организации утверждать производственные и инвестиционные программы, у многих их до сих пор нет. Хотя организации обязаны содержать сети в нормативном состоянии. Сейчас мы действуем в рамках новой политики и ждем, что вместе с тарифными заявками ресурсоснабжающие организации будут представлять программы», — заявил Антон Удальев.