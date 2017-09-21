РСТ снизит тарифы для пяти компаний

Для ПАО «Т Плюс» снижение составит 0,5%, для ООО «ПСК» — 1,2%, для ООО «ПСК» — «ОСП Котельные» — 3%, для АО «БСК» — 1,1%, для ООО «Инвестспецпром» — 0,3%.



Напомним, ФАС провела проверку пермского филиала ПАО «Т Плюс» и выявила ряд незаконных трат, например, на добровольное медицинское страхование сотрудников, расходы на аренду имущества и обучение несписочного персонала, на компенсацию износа основных средств, не относящихся к производству, и другое. В итоге ФАС предписала РСТ устранить нарушения до 31 августа. Из тарифа на 2016 год должны быть исключены расходы в размере более 7,855 млн руб. Еще более 7,63 млн руб. антимонопольный орган требует признать необоснованно включенными в тариф 2017 года.



Решение о корректировке тарифов РСТ приняла 20 сентября. Из тарифа «Т Плюс» исключен ряд статей.



Кроме того, «Т Плюс» взяла обязательства по исполнению до конца 2017 года инвестпрограммы, которая предполагает ремонт и замену сетей, а также выделению 300 млн руб. на их реконструкцию.