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13:55 (мск), источник: Городской репортер

РЖД запустила регулярное движение грузовых поездов по дороге в обход Украины

РЖД организовала движение грузовых поездов по новой железнодорожной линии Журавка — Миллерово на регулярной основе. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Первые грузовые поезда, миновавшие участок временной эксплуатации, перевезли вагоны с зерном, железорудным сырьем и строительными материалами. Тестовая эксплуатация позволит проверить готовность железнодорожной инфраструктуры, работу систем управления движением, а также подготовить локомотивные бригады», — рассказали в РЖД.

Ранее компания получила приказ Федерального агентства железнодорожного транспорта о примыкании построенных железнодорожных путей новой линии к путям общего пользования для открытия временной эксплуатации.

Новая железная дорога длиной 137 км проходит по территории Воронежской и Ростовской областей. Максимальная скорость движения пассажирских поездов составит 140 км/ч, грузовых — до 90 км/ч.

Цель проекта — развитие железнодорожной инфраструктуры в направлении «Центр — Юг», увеличение ее пропускной способности, обеспечение транспортной безопасности грузовых и пассажирских перевозок, минуя территорию Украины.

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