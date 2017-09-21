Владимир Городецкий: «Регион готов к отопительному сезону 2017−2018»
На финишную прямую вышла подготовка
На финишную прямую вышла подготовка
— В условиях длительной и холодной зимы, характерной для Сибири, вопрос безаварийной работы систем отопления особенно важен, — сказал губернатор. — Сейчас разворот систем теплоснабжения и подключение объектов социальной сферы и жилищного фонда идет в соответствии с графиками.
Разворот систем теплоснабжения и подключение объектов социальной сферы и жилищного фонда, согласно распоряжениям муниципальных поселений и городских округов, уже начат во многих районах области. Отопительный сезон стартовал и на новых котельных в Оби и Маслянино, которые были построены в рамках концессионного соглашения с Фондом содействия реформирования ЖКХ.
В районах области близится к завершению заготовка запасов топлива в котельных. Уже заготовлено 202 тысячи тонн угля (104% нормативного запаса угля) и 933 тысячи тонн жидкого топлива (118% от нормативного запаса).
Всего на подготовку к отопительному периоду 2017/2018 годов направлено за счет средств местных бюджетов и коммунальных предприятий 2,369 млрд рублей при плане 2,409 млрд рублей, на формирование аварийного запаса
— Из бюджета Новосибирской области на подготовку к отопительному периоду, оплату задолженности за
Продолжается проверка паспортов готовности к отопительному периоду. Ее прошли 72% потребителей тепловой энергии, 24% теплоснабжающих и теплосетевых организаций. Проверка муниципальных образований по графику запланирована на 20-е числа октября текущего года.
Губернатор уверен, что предстоящий отопительный сезон пройдет в штатном режиме, а работники ЖКХ будут выполнять все положенные работы на должном уровне.
СПРАВКА
По состоянию на 15 сентября, к зиме подготовлено 15,6 тысяч жилых домов, что составляет 99% от плана. Готовы 1204 котельных (98% от плана), 4038 километров тепловых сетей, это 99% от плана. Водопроводные сети готовы на сто процентов (10398 км). При подготовке к отопительному сезону 2017−2018 годов было капитально отремонтировано 119 км. водопроводных сетей. В полном объеме выполнены работы по текущему ремонту общего имущества собственников в 3153-х многоквартирных домах. Завершаются работы и по капитальному ремонту отопительных котлов: отремонтировано 105, что составляет 99 процентов от плана. Для коммунальных котельных были приобретены 35 установок химводоподготовки и два стационарных источника резервного электроснабжения (Здвинский и Мошковский районы).