Владимир Городецкий: «Регион готов к отопительному сезону 2017−2018»

— В условиях длительной и холодной зимы, характерной для Сибири, вопрос безаварийной работы систем отопления особенно важен, — сказал губернатор. — Сейчас разворот систем теплоснабжения и подключение объектов социальной сферы и жилищного фонда идет в соответствии с графиками.

Разворот систем теплоснабжения и подключение объектов социальной сферы и жилищного фонда, согласно распоряжениям муниципальных поселений и городских округов, уже начат во многих районах области. Отопительный сезон стартовал и на новых котельных в Оби и Маслянино, которые были построены в рамках концессионного соглашения с Фондом содействия реформирования ЖКХ.

В районах области близится к завершению заготовка запасов топлива в котельных. Уже заготовлено 202 тысячи тонн угля (104% нормативного запаса угля) и 933 тысячи тонн жидкого топлива (118% от нормативного запаса).

Всего на подготовку к отопительному периоду 2017/2018 годов направлено за счет средств местных бюджетов и коммунальных предприятий 2,369 млрд рублей при плане 2,409 млрд рублей, на формирование аварийного запаса материально-технических ресурсов — 132 млн рублей при плане 135 млн рублей.

— Из бюджета Новосибирской области на подготовку к отопительному периоду, оплату задолженности за топливно-энергетические ресурсы муниципальным образованиям Новосибирской области выделено 856,0 млн рублей, — пояснил Владимир Городецкий.

Продолжается проверка паспортов готовности к отопительному периоду. Ее прошли 72% потребителей тепловой энергии, 24% теплоснабжающих и теплосетевых организаций. Проверка муниципальных образований по графику запланирована на 20-е числа октября текущего года.

Губернатор уверен, что предстоящий отопительный сезон пройдет в штатном режиме, а работники ЖКХ будут выполнять все положенные работы на должном уровне.

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