В Воронеже на восстановление площадки «Локомотива» к ЧМ выделят до 2 млн рублей

Источник: РИА "Воронеж"

Власти выделят до 2 млн рублей на дополнительные работы по восстановлению тренировочной площадки стадиона «Локомотив». Тендер опубликовали на сайте госзакупок во вторник, 19 сентября. Приведение площадки в порядок станет первым этапом реконструкции стадиона к Чемпионату мира по футболу, который пройдет в 2018 году. Подрядчик должен будет выполнить работы до конца 2017 года.

Согласно документам, победитель аукциона обустроит беговую дорожку и футбольное поле. Подать заявку на участие в тендере можно до 9:00 27 сентября. Аукцион проведут 2 октября. Власти также объявили торги на дополнительные работы по реконструкции тренировочной площадки стадиона «Чайка». Подрядчик проведет капитальный ремонт входной арки и восстановит спортивное ядро (поле для игр с мячом, окруженное легкоатлетической беговой дорожкой).

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия получила право принимать соревнования в декабре 2010 года. Губернатор Алексей Гордеев обратился к министру спорта РФ Виталию Мутко с просьбой включить Воронежскую область в список регионов, где разместятся тренировочные базы команд-участниц. Воронеж предложил в качестве тренировочных полей стадионы «Чайка» и «Локомотив». Официально о включении Воронежа в список тренировочных баз федеральные власти объявили в июне 2015 года.