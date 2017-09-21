Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Побег в Крым: украинские моряки выбирают Россию - СМИ
Ученые объяснили, почему вечером хочется выпить
СМИ опубликовали видео ударов по окружившим взвод РФ боевикам
Порошенко показал в ООН российские военные билеты
Сын Караченцова объяснил перевод артиста в реанимацию
Обвиняемый в растрате замдиректора ФСИН жалуется на условия в СИЗО Олег Коршунов требует для себя нормальную подушку, матрас и телевизор
СМИ: изымать доллары США начнут в уже октябре
СМИ: Китай нанесет мощный удар по доллару
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео)
С нового года иномарки могут стать дороже
Кудрявцева показала милые фото с мужем в его праздник - СМИ
Шепелев назвал поступок Малахова "бесчеловечным"
Мелания Трамп выбрала неуместный для ООН наряд (фото)
29-летняя Рианна пришла на презентацию в «детском» платье (фото)
СМИ: певца Андрея Губина вынудили сделать ДНК-тест
"Уколы красоты": Рутберг изменилась - друзья
Кадыров отреагировал на видео с бьющим буддиста мусульманином
Кремль отреагировал на речь Фримена о Путине
Фоторепортажи
8Эрмитажные коты нашли новый дом
16Последствия урагана «Ирма»
14:44 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже на восстановление площадки «Локомотива» к ЧМ выделят до 2 млн рублей

Подрядчик обустроит на стадионе беговую дорожку и футбольное поле.

Источник: РИА "Воронеж"

Власти выделят до 2 млн рублей на дополнительные работы по восстановлению тренировочной площадки стадиона «Локомотив». Тендер опубликовали на сайте госзакупок во вторник, 19 сентября. Приведение площадки в порядок станет первым этапом реконструкции стадиона к Чемпионату мира по футболу, который пройдет в 2018 году. Подрядчик должен будет выполнить работы до конца 2017 года.

Согласно документам, победитель аукциона обустроит беговую дорожку и футбольное поле. Подать заявку на участие в тендере можно до 9:00 27 сентября. Аукцион проведут 2 октября. Власти также объявили торги на дополнительные работы по реконструкции тренировочной площадки стадиона «Чайка». Подрядчик проведет капитальный ремонт входной арки и восстановит спортивное ядро (поле для игр с мячом, окруженное легкоатлетической беговой дорожкой).

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия получила право принимать соревнования в декабре 2010 года. Губернатор Алексей Гордеев обратился к министру спорта РФ Виталию Мутко с просьбой включить Воронежскую область в список регионов, где разместятся тренировочные базы команд-участниц. Воронеж предложил в качестве тренировочных полей стадионы «Чайка» и «Локомотив». Официально о включении Воронежа в список тренировочных баз федеральные власти объявили в июне 2015 года.

Управление муниципальных закупок мэрии Воронежа объявило о поиске подрядчиков для реконструкции «Чайки» и «Локомотива» в начале июня 2016 года. «Ремонтно-строительное управление-55» стало единственным участником конкурса и выиграло оба тендера. Власти заключили контракт с подрядчиком в июле того же года. Проекты реконструкции стадионов «Чайка» и «Локомотив» выполнила московская компания «Бамард», субподрядчиком стало воронежское бюро «ПГС проект».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Главный тренер воронежского «Бурана»: «С голами у нас проблема»
Банк России объявил о санации Бинбанка
В МВД подтвердили задержание лидера «Христианского государства»
Дочь Алиева фотографировалась во время речи отца на Генассамблее
Представлены медали Олимпиады-2018
Минздрав не будет принуждать родителей делать прививки детям
Ураган «Мария» лишил электричества всех жителей Пуэрто-Рико
Огонь охватил весь фасад отеля в центре Ростова-на-Дону
Спорт
«Зенит» будет в гостях как дома: анонс матчей Кубка России Стадия 1/16 финала Кубка России, на которой в борьбу за трофей вступили клубы Премьер-лиги, продолжится в четверг шестью матчами
Авто
Пассажир на полном ходу атаковал водителя соседнего авто Очевидцы сняли на видео напряженную сцену погони с эпичным финалом на одном из шоссе Саудовской Аравии
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Николая Караченцова перевели в реанимацию Состояние актера резко ухудшилось
Недвижимость
Назван размер семейного дохода для «комфортной» ипотеки
Названы районы за МКАД с самым дорогим съемным жильем
Власти сообщили о «максимальной доступности» жилья
Совмещенный санузел: за и против
Леди
6 вещей о свиданиях, которые пора понять к 30 годам Чем старше становишься, тем меньше волнуешься о том, что о тебе подумают окружающие. Поэтому на свидания собираешься с меньшим трепетом.
Дети
Копия — отец: вдова Валерия Золотухина показала подросшего сына 12-летний Иван начал вести светскую жизнь.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь