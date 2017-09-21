В Воронеже на восстановление площадки «Локомотива» к ЧМ выделят до 2 млн рублей
Подрядчик обустроит на стадионе беговую дорожку и футбольное поле.
Подрядчик обустроит на стадионе беговую дорожку и футбольное поле.
Власти выделят до 2 млн рублей на дополнительные работы по восстановлению тренировочной площадки стадиона «Локомотив». Тендер опубликовали на сайте госзакупок во вторник, 19 сентября. Приведение площадки в порядок станет первым этапом реконструкции стадиона к Чемпионату мира по футболу, который пройдет в 2018 году. Подрядчик должен будет выполнить работы до конца 2017 года.
Согласно документам, победитель аукциона обустроит беговую дорожку и футбольное поле. Подать заявку на участие в тендере можно до 9:00 27 сентября. Аукцион проведут 2 октября. Власти также объявили торги на дополнительные работы по реконструкции тренировочной площадки стадиона «Чайка». Подрядчик проведет капитальный ремонт входной арки и восстановит спортивное ядро (поле для игр с мячом, окруженное легкоатлетической беговой дорожкой).
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия получила право принимать соревнования в декабре 2010 года. Губернатор Алексей Гордеев обратился к министру спорта РФ Виталию Мутко с просьбой включить Воронежскую область в список регионов, где разместятся тренировочные базы
Управление муниципальных закупок мэрии Воронежа объявило о поиске подрядчиков для реконструкции «Чайки» и «Локомотива» в начале июня 2016 года. «Ремонтно-строительное управление-55» стало единственным участником конкурса и выиграло оба тендера. Власти заключили контракт с подрядчиком в июле того же года. Проекты реконструкции стадионов «Чайка» и «Локомотив» выполнила московская компания «Бамард», субподрядчиком стало воронежское бюро «ПГС проект».