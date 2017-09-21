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14:02 (мск), источник: Комсомольская правда

Башкирия получит 75 миллионов рублей на ремонт домов культуры

Средства выделят из федерального бюджета.

В 2018 году Башкирии будет выделено 75 миллионов рублей из федерального бюджета. Об этом сообщила координатор регионального проекта Эльвира Аиткулова на заседании фракции «Единой России» в Госсобрании РБ.

Если данную сумму утвердят, то республика займет первое место в России по объемам финансирования домов культуры.

Кстати, в текущем 2017 году профинансировали 32 сельских Дома культуры. Для них закупили световое и звуковое оборудование, костюмы и другой нужный инвентарь. На эти цели выделили 46 миллионов рублей.

Туймазинский и Бирский районы закупили также транспорт, чтобы творческие коллективы смогли выезжать с гастролями.

— Сегодня необходимо обратить особое внимание на подготовку сметной документации. Всем районам надо иметь документы, чтобы при объявлении старта сбора заявок сразу заявить о себе. Это особенно касается тех районов, которые в текущем году не участвовали в проекте, — подчеркнула Эльвира Аиткулова.

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