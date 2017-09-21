В мэрии Ростова опровергли информацию о скором повышении стоимости проезда в общественном транспорте

«Стоимость проезда 1 октября не повысится. Сейчас все еще идет процесс согласования, и точной даты повышения стоимости проезда нет. Основная задача для нас сейчас — ввести в автобусах города систему безналичной оплаты проезда для того, чтобы контролировать финансовые потоки», — сообщили в пресс-службе мэрии.