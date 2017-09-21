Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Россию ввязывают в новую войну после Сирии
Широкое лицо говорит о большом сексуальном аппетите
Кремль отреагировал на речь актера Фримена о Путине
Новая драка произошла у ТЦ «Москва»
Украина выплатила России $3 млрд
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечествоПопулярность писателя у публики огромна, но академический литературный мир не может решить, причислять ли его к большим писателям
Алферова эмоционально высказалась о закрытии «Жди меня»
Малышева, Безрукова и Нюша: звезды на премьере Kingsman-2
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео)
С нового года иномарки могут стать дороже
Муж Глюкозы высказался по поводу ее обнаженных фото – СМИ
СМИ: в Херсонесе отказались учиться на украинском
Мелания Трамп выбрала неуместный для ООН наряд (фото)
29-летняя Рианна пришла на презентацию в «детском» платье (фото)
Оружие США поможет Украине захватить Крым – Порошенко
Россия и Китай возненавидят новый танк США - СМИ
Новая драка произошла у ТЦ «Москва»
Видео ударов по окружившим взвод РФ боевикам
Фоторепортажи
8Пожар в гостинице в Ростове-на-Дону
10Apple показала новые iPhone
17:15 (мск), источник: Коммерсантъ

В мэрии Ростова опровергли информацию о скором повышении стоимости проезда в общественном транспорте

В пресс-службе администрации Ростова-на-Дону опровергли информацию о повышении стоимости проезда в городском транспорте до 24 рублей с 1 октября.

«Стоимость проезда 1 октября не повысится. Сейчас все еще идет процесс согласования, и точной даты повышения стоимости проезда нет. Основная задача для нас сейчас — ввести в автобусах города систему безналичной оплаты проезда для того, чтобы контролировать финансовые потоки», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Ранее ряд СМИ заявили о том, что с 1 октября 2017 года стоимость проезда в общественном транспорте повысится до 24 руб.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 «Это девочки, а у вас они похожи на заключенных»
Селитру придержали на границе
При пожаре в гостинице в Ростове-на-Дону погибли два человека
Банк России оценил дыру в портфеле Бинбанка
Дочь Алиева фотографировалась во время речи отца на Генассамблее
В ПФР рассказали, за счет чего вырастут пенсии
Рособрнадзор: в ряде школ идет элементарная раздача медалей
Полиция задержала лидера «Христианского государства»
Ураган «Мария» привел к блэкауту в Пуэрто-Рико
Спорт
Почему Кубок России по футболу никому не нужен В среду из Кубка России на первой же стадии вылетело шесть команд РФПЛ из десяти. И это не предел
Авто
Пассажир на полном ходу атаковал водителя соседнего авто Очевидцы сняли на видео напряженную сцену погони с эпичным финалом на одном из шоссе Саудовской Аравии
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Николая Караченцова перевели в реанимацию Состояние актера резко ухудшилось
Недвижимость
Россиянам пообещали рост цен на жилье
Впервые в России суд отобрал бесплатный гектар
Церковную недвижимость предложили приватизировать
Стало известно о компенсации магазинам в сносимых домах
Леди
6 вещей о свиданиях, которые пора понять к 30 годам Чем старше становишься, тем меньше волнуешься о том, что о тебе подумают окружающие. Поэтому на свидания собираешься с меньшим трепетом.
Дети
Копия — отец: вдова Валерия Золотухина показала подросшего сына 12-летний Иван начал вести светскую жизнь.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь