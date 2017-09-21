В мэрии Ростова опровергли информацию о скором повышении стоимости проезда в общественном транспорте
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«Стоимость проезда 1 октября не повысится. Сейчас все еще идет процесс согласования, и точной даты повышения стоимости проезда нет. Основная задача для нас сейчас — ввести в автобусах города систему безналичной оплаты проезда для того, чтобы контролировать финансовые потоки», — сообщили в
Ранее ряд СМИ заявили о том, что с 1 октября 2017 года стоимость проезда в общественном транспорте повысится до 24 руб.