Министерство нацэкономики предлагает ввести льготы по НДС для автомобилестроения

Источник: Zakon.kz

Министерство национальной экономики РК предлагает ввести льготы по НДС для автомобилестроения и специальных экономических зон в рамках специального инвестиционного контракта (СИК) в новом Налоговом Кодексе, передает корреспондент Zakon.kz.

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По словам вице-министра национальной экономики Руслана Даленова, если проект будет одобрен депутатами, от НДС будут освобождены импорт комплектующих (сырья и материалов), а также оборот по реализации произведенных в СИК товаров.