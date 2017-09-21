Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: «Независимость» Литвы от «Газпрома» обернулась крахом
Ученые объяснили, почему вечером хочется выпить
СМИ опубликовали видео ударов по окружившим взвод РФ боевикам
Суровая зима отменяется: синоптики рассказали, что ждет россиян
Сын Караченцова объяснил перевод артиста в реанимацию
Обвиняемый в растрате замдиректора ФСИН жалуется на условия в СИЗО Олег Коршунов требует для себя нормальную подушку, матрас и телевизор
СМИ: изымать доллары США начнут в уже октябре
СМИ: Китай нанесет мощный удар по доллару
Новая внедорожная Lada за 860 тысяч: что вместо нее?
В «Одноклассниках» можно оплатить штрафы ГИБДД
Кудрявцева показала милые фото с мужем в его праздник - СМИ
Шепелев назвал поступок Малахова "бесчеловечным"
Мелания Трамп выбрала неуместный для ООН наряд (фото)
29-летняя Рианна пришла на презентацию в «детском» платье (фото)
СМИ: певца Андрея Губина вынудили сделать ДНК-тест
"Уколы красоты": Рутберг изменилась - друзья
«Финал будет ярким. Предвкушаю»: Захарова о речи Фримена о Путине
Видео ударов по окружившим взвод РФ боевикам
Фоторепортажи
8Эрмитажные коты нашли новый дом
16Последствия урагана «Ирма»
14:12 (мск), источник: Zakon.kz

Министерство нацэкономики предлагает ввести льготы по НДС для автомобилестроения

Если проект будет одобрен депутатами, от НДС будут освобождены импорт комплектующих (сырья и материалов), а также оборот по реализации произведенных в СИК товаров.

Источник: Zakon.kz

Министерство национальной экономики РК предлагает ввести льготы по НДС для автомобилестроения и специальных экономических зон в рамках специального инвестиционного контракта (СИК) в новом Налоговом Кодексе, передает корреспондент Zakon.kz.

Читайте также
Тенге укрепился вслед за подорожавшей нефтью

По словам вице-министра национальной экономики Руслана Даленова, если проект будет одобрен депутатами, от НДС будут освобождены импорт комплектующих (сырья и материалов), а также оборот по реализации произведенных в СИК товаров.

«Также передача имущества в финансовый лизинг освобождается от НДС, если передаваемое имущество приобретено без НДС и входит в перечень товаров для СИК. Продлевается льгота по КПН сумм вознаграждений от операций по лизингу», — сказал Даленов во время презентации проекта нового Налогового Кодекса в парламенте.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Совет директоров Холдинга «Байтерек» провел очное заседание
Банк России объявил о санации Бинбанка
В МВД подтвердили задержание лидера «Христианского государства»
Дочь Алиева фотографировалась во время речи отца на Генассамблее
Представлены медали Олимпиады-2018
Минздрав не будет принуждать родителей делать прививки детям
Ураган «Мария» лишил электричества всех жителей Пуэрто-Рико
Огонь охватил весь фасад отеля в центре Ростова-на-Дону
Спорт
«Зенит» будет в гостях как дома: анонс матчей Кубка России Стадия 1/16 финала Кубка России, на которой в борьбу за трофей вступили клубы Премьер-лиги, продолжится в четверг шестью матчами
Авто
Пассажир на полном ходу атаковал водителя соседнего авто Очевидцы сняли на видео напряженную сцену погони с эпичным финалом на одном из шоссе Саудовской Аравии
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Николая Караченцова перевели в реанимацию Состояние актера резко ухудшилось
Недвижимость
Выдачу свидетельств о собственности на недвижимость возобновят
Церковную недвижимость предложили приватизировать
Названы популярные у покупателей жилья станции метро
На рынке жилья ожидается настоящий бум в 2018 году
Леди
6 вещей о свиданиях, которые пора понять к 30 годам Чем старше становишься, тем меньше волнуешься о том, что о тебе подумают окружающие. Поэтому на свидания собираешься с меньшим трепетом.
Дети
Копия — отец: вдова Валерия Золотухина показала подросшего сына 12-летний Иван начал вести светскую жизнь.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь