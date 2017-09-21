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15:52 (мск), источник: Sputnik.by

Россия готова к еще большим скидкам для транзита белорусского топлива

Минэнерго РФ готовит предложения по еще большему снижению тарифов на железнодорожный транзит и услуги стивидоров для перевалки белорусских нефтепродуктов через порты РФ на Балтике.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 21 сен — Sputnik. Министерство энергетики России готовит пакет предложений, направленных на создание более выгодных условий для перевалки белорусских нефтепродуктов через российские порты на Балтийском море.

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Ранее РФ заявляла, что готова увязать поставки нефти в Беларусь с обязательным экспортом нефтепродуктов, вырабатываемых из этой нефти, через собственные порты на Балтике. РЖД предоставила белорусским грузоотправителям скидку в 50% к тарифам на перевозку топлива до балтийских портов РФ. Для Беларуси традиционным и оптимальным по логистике маршрутом является экспорт нефтепродуктов через порты в Литве и Латвии.

«Мы им создадим условия, чтобы не гнали (нефтепродукты в Прибалтику). Мы их создаем. Соответствующие материалы доложены, работа идет весьма активно, поручение получено», — заявил заместитель министра энергетики РФ Кирилл Молодцов журналистам в кулуарах пресс-конференции, посвященной Петербургскому газовому форуму.

Между тем, на минувшей неделе вице-премьер Беларуси Владимир Семашко заявил, что Беларусь согласится на транспортировку нефтепродуктов через российские порты на Балтийском море, если это будет хотя бы немного выгоднее тех условий, на которых осуществляется их перевалка сейчас.

При этом он подчеркнул, что РФ не оказывает давления на белорусскую сторону. В свою очередь Минск рассматривает все маршруты транспортировки, но решения о географии отгрузок принимает только при экономической целесообразности.

Ранее в БЖД отмечали, что пока даже с условиями предоставленной Российскими железными дорогами скидки, имеющиеся маршруты по некоторым направлениям логистики дешевле российских. В то же время в БЖД добавляли, что, несмотря на это, внимательно смотрят на предложения российских коллег. В свою очередь в БНК заявляли, что даже с учетом скидки РЖД литовское и латвийское направления остаются более выгодными по сравнению с РФ, поскольку услуги портов стран Балтии дешевле.

По оценкам российской стороны, российские порты готовы принять 7−8 миллионов тонн нефтепродуктов из Беларуси до конца года в случае переориентации грузопотока из портов Литвы. Это примерно половина всего объема белорусского экспорта нефтепродуктов.

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