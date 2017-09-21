В Татарстане в 2018 году прожиточный минимум пенсионера составит 8 232 рубля

Источник: Аргументы и факты

Законопроект на заседании приняли сразу в первом и окончательном чтении. Представлявший законопроект министр экономики РТ Артем Здунов напомнил, что ежегодное установление законом субъекта РФ величины прожиточного минимума пенсионера необходимо для определения размера федеральной социальной доплаты к пенсии.

«На 1 сентября 2017 года в республике федеральную социальную доплату получают 88542 пенсионера, то есть 7,8% всех пенсионеров РТ, — сказал Артем Здунов. — Эта доплата составляет 1614 рублей в месяц. За 8 месяцев 2017 года на ее выплату из федерального бюджета потрачено 1,3 млрд рублей».

Величина прожиточного минимума пенсионера в РТ на 2018 год в размере 8 232 рубля для определения размера федеральной социальной доплаты к пенсии соответствует величине прожиточного минимума пенсионера на 2017 год, говорится в пояснительной записке к законопроекту. При этом установленная величина прожиточного минимума пенсионера на 2017 год выше фактически сложившейся за второй квартал 2017 года (7 029 рублей) на 17,1%.