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14:29 (мск), источник: АиФ Волгоград

Потребительские расходы волгоградцев увеличились на 1,7%

В месяц местные жители тратят 16 290 рублей.

Источник: Reuters

Потребительские расходы населения Волгоградской области за январь-июль 2017 года выросли на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном органе государственной статистики, потребительские расходы в среднем на душу населения в месяц составили 16 290 рублей в месяц.

При этом, по данным Волгоградстата, номинальная средняя зарплата одного работника по полному кругу организаций региона в январе-июле 2017 года достигла 27 370 рублей. Отметим, что сами волгоградцы чаще всего на вопрос о том, сколько они зарабатывают, отвечают, что их зарплата колеблется в районе 15 000- 20 000 рублей.

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