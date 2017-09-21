Потребительские расходы волгоградцев увеличились на 1,7%
В месяц местные жители тратят 16 290 рублей.
В месяц местные жители тратят 16 290 рублей.
Потребительские расходы населения Волгоградской области за
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном органе государственной статистики, потребительские расходы в среднем на душу населения в месяц составили 16 290 рублей в месяц.
При этом, по данным Волгоградстата, номинальная средняя зарплата одного работника по полному кругу организаций региона в