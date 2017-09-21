Александр Лившиц стал гендиректором Казанского порохового завода

Александр Лившиц родился в Казани. Работал на Казанском химическом заводе им. мастером по ремонту технологического оборудования основного производства. В 2004 году был назначен техническим директором ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод» и до 2010 года занимал должности главного технолога, директора по производству. После работал директором ФКП «Самарский завод “Коммунар”», а с октября 2015 года возглавлял чебоксарское АО «ЧПО им. В. И. Чапаева».