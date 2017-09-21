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16:44 (мск), источник: ИА Татар-информ

Александр Лившиц стал гендиректором Казанского порохового завода

(Казань, 21 сентября, «Татар-информ»). Александр Лившиц назначен генеральным директором Казанского порохового завода. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«20 сентября до проведения всех конкурсных процедур новым руководителем предприятия назначен Александр Борисович Лившиц», — говорится в сообщении.

Нового руководителя коллективу казанского порохового завода представят сегодня, 21 сентября, в 16:30 в конференц-зале заводоуправления.

Ранее, 19 сентября, приказом Минпромторга РФ был освобожден от исполнения обязанностей генерального директора Казанского порохового завода Ильдус Самитов, первый заместитель генерального директора — директор по производственно-коммерческим вопросам завода.

Александр Лившиц родился в Казани. Работал на Казанском химическом заводе им. мастером по ремонту технологического оборудования основного производства. В 2004 году был назначен техническим директором ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод» и до 2010 года занимал должности главного технолога, директора по производству. После работал директором ФКП «Самарский завод “Коммунар”», а с октября 2015 года возглавлял чебоксарское АО «ЧПО им. В. И. Чапаева».

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