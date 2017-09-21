РСТ Прикамья решила снизить тарифы на тепло
ПЕРМЬ, 21 сентября, ФедералПресс. РСТ вынесла решение о снижении тарифов для компаний, осуществлявших производство и передачу тепла в Пермском крае, сообщает
ПЕРМЬ, 21 сентября, ФедералПресс. РСТ вынесла решение о снижении тарифов для компаний, осуществлявших производство и передачу тепла в Пермском крае, сообщает
С 1 октября 2017 года тарифные решения будут скорректированы для пяти региональных производителей и поставщиков тепловой энергии. Для ПАО «Т Плюс» снижение тарифа составило 0,5%; для ООО «ПСК» — 1,2%; для ООО «ПСК» — «ОСП Котельные» — 3%; для АО «БСК» — 1,1%, для ООО «Инвестспецпром» — 0,3%.
Решение по исключению, перерасчету и корректировке статей затрат было принято 20 сентября на заседании правления РСТ Пермского края по тарифам. По предписанию ФАС России из тарифа исключены статьи затрат «добровольное медицинское страхование», «аренда», «прочие расходы из прибыли», скорректирована статья «затраты на ремонт». Перерасчитаны и скорректированы суммы включения в тариф по статьям «юридические услуги», «консалтинговые услуги».
РСТ края приняла решение не увеличивать тариф для населения на ближайший период тарифного регулирования. «Это третий этап снижения. Мы последовательно приводим в порядок сферу тарифного регулирования Пермского края. Губернатором были сформулированы ключевые принципы — прозрачность, обоснованность и социальная ответственность», — заявил Антон Удальев.