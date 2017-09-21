Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: «Независимость» Литвы от «Газпрома» обернулась крахом
Валерий Спиридонов нашёл альтернативу пересадке головы
Кремль отреагировал на речь актера Фримена о Путине
Суровая зима отменяется: синоптики рассказали, что ждет россиян
Сын Караченцова объяснил перевод артиста в реанимацию
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечествоПопулярность писателя у публики огромна, но академический литературный мир не может решить, причислять ли его к большим писателям
СМИ: изымать доллары США начнут в уже октябре
СМИ: Китай нанесет мощный удар по доллару
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео)
С нового года иномарки могут стать дороже
Кудрявцева показала милые фото с мужем в его праздник - СМИ
Шепелев назвал поступок Малахова "бесчеловечным"
Свадьба армянского миллиардера удивила Москву (фото)
Дочь Пескова оказалась в центре скандала
СМИ: певца Андрея Губина вынудили сделать ДНК-тест
"Уколы красоты": Рутберг изменилась - друзья
Кадыров отреагировал на видео с бьющим буддиста мусульманином
Кремль отреагировал на речь Фримена о Путине
Фоторепортажи
8Эрмитажные коты нашли новый дом
16Последствия урагана «Ирма»
14:42 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

РСТ Прикамья решила снизить тарифы на тепло

ПЕРМЬ, 21 сентября, ФедералПресс. РСТ вынесла решение о снижении тарифов для компаний, осуществлявших производство и передачу тепла в Пермском крае, сообщает пресс-служба органа.

С 1 октября 2017 года тарифные решения будут скорректированы для пяти региональных производителей и поставщиков тепловой энергии. Для ПАО «Т Плюс» снижение тарифа составило 0,5%; для ООО «ПСК» — 1,2%; для ООО «ПСК» — «ОСП Котельные» — 3%; для АО «БСК» — 1,1%, для ООО «Инвестспецпром» — 0,3%.

Решение по исключению, перерасчету и корректировке статей затрат было принято 20 сентября на заседании правления РСТ Пермского края по тарифам. По предписанию ФАС России из тарифа исключены статьи затрат «добровольное медицинское страхование», «аренда», «прочие расходы из прибыли», скорректирована статья «затраты на ремонт». Перерасчитаны и скорректированы суммы включения в тариф по статьям «юридические услуги», «консалтинговые услуги».

РСТ края приняла решение не увеличивать тариф для населения на ближайший период тарифного регулирования. «Это третий этап снижения. Мы последовательно приводим в порядок сферу тарифного регулирования Пермского края. Губернатором были сформулированы ключевые принципы — прозрачность, обоснованность и социальная ответственность», — заявил Антон Удальев.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Москалькова: три человека из списка СМИ погибли в Грозном
Банк России объявил о санации Бинбанка
В МВД подтвердили задержание лидера «Христианского государства»
Дочь Алиева фотографировалась во время речи отца на Генассамблее
Представлены медали Олимпиады-2018
Минздрав не будет принуждать родителей делать прививки детям
Ураган «Мария» лишил электричества всех жителей Пуэрто-Рико
Огонь охватил весь фасад отеля в центре Ростова-на-Дону
Спорт
«Зенит» будет в гостях как дома: анонс матчей Кубка России Стадия 1/16 финала Кубка России, на которой в борьбу за трофей вступили клубы Премьер-лиги, продолжится в четверг шестью матчами
Авто
Пассажир на полном ходу атаковал водителя соседнего авто Очевидцы сняли на видео напряженную сцену погони с эпичным финалом на одном из шоссе Саудовской Аравии
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Николая Караченцова перевели в реанимацию Состояние актера резко ухудшилось
Недвижимость
Выдачу свидетельств о собственности на недвижимость возобновят
Власти готовят новый закон по страхованию жилья от ЧС
Чиновникам упростят доступ в квартиры россиян
5 распространенных ошибок в хранении одежды
Леди
6 вещей о свиданиях, которые пора понять к 30 годам Чем старше становишься, тем меньше волнуешься о том, что о тебе подумают окружающие. Поэтому на свидания собираешься с меньшим трепетом.
Дети
Копия — отец: вдова Валерия Золотухина показала подросшего сына 12-летний Иван начал вести светскую жизнь.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь