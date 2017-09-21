РСТ Прикамья решила снизить тарифы на тепло

С 1 октября 2017 года тарифные решения будут скорректированы для пяти региональных производителей и поставщиков тепловой энергии. Для ПАО «Т Плюс» снижение тарифа составило 0,5%; для ООО «ПСК» — 1,2%; для ООО «ПСК» — «ОСП Котельные» — 3%; для АО «БСК» — 1,1%, для ООО «Инвестспецпром» — 0,3%.

Решение по исключению, перерасчету и корректировке статей затрат было принято 20 сентября на заседании правления РСТ Пермского края по тарифам. По предписанию ФАС России из тарифа исключены статьи затрат «добровольное медицинское страхование», «аренда», «прочие расходы из прибыли», скорректирована статья «затраты на ремонт». Перерасчитаны и скорректированы суммы включения в тариф по статьям «юридические услуги», «консалтинговые услуги».