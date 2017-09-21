В Омской области на дороги к пяти предприятиям выделят 450 миллионов

Министерство строительства и ЖКК Омской области начало приводить в порядок сразу несколько дорог к крупным предприятиям: «Руском-Агро», «Омский бекон», «Титан-Агро», «Содружество» и «Аква-Сибирь».

При этом работы будут проходить в два этапа, в 2018 и в 2018 годах. Так, сейчас заканчивается первый этап реконструкции автодороги Калинино-Новая-Евтушенко в Омском районе. Подрядчик уже на 55 процентов уложил щебеночное покрытие.

А на следующий год предполагается построить подъездной путь к племенному репродуктору компании «Омский бекон».

Также на два этапа планируется разделить строительство дороги Комсомол — Спайка в Омском и Кормиловском районах протяжённостью 9,6 километра. В 2017 году после получения положительного заключения госэкспертизы проектно-сметной документации планируется выполнить устройство щебёночного покрытия на участке 0,75 километра. В следующем году объект завершат.

Будет обустроена магистраль к комбикормовому заводу компании «Титан-Агро». Уже сейчас предусмотрено устройство переходно-скоростных полос вдоль Красноярского тракта. Основной подъезд протяжённостью 160 метров будет выполнен в 2018 году.

Кроме того есть планы по строительству обхода поселка Магистральный Омского района и автомобильной дороги по улице Багнюка до станции «Пламя».