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14:46 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области на дороги к пяти предприятиям выделят 450 миллионов

Министерство строительства и ЖКК приступило к разработке проекта.

Министерство строительства и ЖКК Омской области начало приводить в порядок сразу несколько дорог к крупным предприятиям: «Руском-Агро», «Омский бекон», «Титан-Агро», «Содружество» и «Аква-Сибирь».

При этом работы будут проходить в два этапа, в 2018 и в 2018 годах. Так, сейчас заканчивается первый этап реконструкции автодороги Калинино-Новая-Евтушенко в Омском районе. Подрядчик уже на 55 процентов уложил щебеночное покрытие.

А на следующий год предполагается построить подъездной путь к племенному репродуктору компании «Омский бекон».

Также на два этапа планируется разделить строительство дороги Комсомол — Спайка в Омском и Кормиловском районах протяжённостью 9,6 километра. В 2017 году после получения положительного заключения госэкспертизы проектно-сметной документации планируется выполнить устройство щебёночного покрытия на участке 0,75 километра. В следующем году объект завершат.

Будет обустроена магистраль к комбикормовому заводу компании «Титан-Агро». Уже сейчас предусмотрено устройство переходно-скоростных полос вдоль Красноярского тракта. Основной подъезд протяжённостью 160 метров будет выполнен в 2018 году.

Кроме того есть планы по строительству обхода поселка Магистральный Омского района и автомобильной дороги по улице Багнюка до станции «Пламя».

На эти цели из регионального бюджета выделено 450 миллионов рублей.

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