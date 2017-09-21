«Трассу смерти» на Среднем Урале «обрядят» в новый асфальт

Серовский тракт, который в народе называют «трассой смерти», отремонтируют в следующем году. Ремонтом займется управляющая компания «Малахит» из Полевского. Привести в порядок 6,2 километра дороги к 20 августа 2018 года она обязалась за 54 116 433 рубля. Итоги аукциона, объявленного ГКУ СО «Управление автомобильных дорог», опубликованы на сайте госзакупок, передает «Уралинформбюро».