Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Побег в Крым: украинские моряки выбирают Россию - СМИ
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
СМИ опубликовали видео ударов по окружившим взвод РФ боевикам
«Финал будет ярким. Предвкушаю»: Захарова о речи Фримена о Путине
Украина выплатила России $3 млрд
Как отдыхать будем? Время изучить график праздников и выходных на 2018 год
СМИ: изымать доллары США начнут в уже октябре
СМИ: Китай нанесет мощный удар по доллару
Новая внедорожная Lada за 860 тысяч: что вместо нее?
В «Одноклассниках» можно оплатить штрафы ГИБДД
"Моя защита, мой друг, моя любовь": Кудрявцева обратилась к мужу
Шепелев назвал поступок Малахова "бесчеловечным"
Мелания Трамп выбрала неуместный для ООН наряд (фото)
29-летняя Рианна пришла на презентацию в «детском» платье (фото)
СМИ: певца Андрея Губина вынудили сделать ДНК-тест
"Уколы красоты": Рутберг изменилась - друзья
Кадыров отреагировал на видео с бьющим буддиста мусульманином
Кремль отреагировал на речь Фримена о Путине
Фоторепортажи
8Эрмитажные коты нашли новый дом
16Последствия урагана «Ирма»
15:12 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

«Трассу смерти» на Среднем Урале «обрядят» в новый асфальт

За 54 миллиона рублей.

Источник: УралИнформБюро

Серовский тракт, который в народе называют «трассой смерти», отремонтируют в следующем году. Ремонтом займется управляющая компания «Малахит» из Полевского. Привести в порядок 6,2 километра дороги к 20 августа 2018 года она обязалась за 54 116 433 рубля. Итоги аукциона, объявленного ГКУ СО «Управление автомобильных дорог», опубликованы на сайте госзакупок, передает «Уралинформбюро».

В рамках контракта, изначально стоившего 71 963 342 рубля, победителю предстоит «закатать» разбитые участки на территориях городского округа Верхняя Тура и Кушвинского ГО асфальтобетоном. Также он должен очистить и подновить русла и сами водопропускные трубы, а затем нанести дорожную разметку краской и термопластиком со световозвращающими стеклошариками.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Участок под "Эрмитаж-Урал" подготовят за 23 миллиона рублей
Банк России объявил о санации Бинбанка
В МВД подтвердили задержание лидера «Христианского государства»
Дочь Алиева фотографировалась во время речи отца на Генассамблее
Представлены медали Олимпиады-2018
Минздрав не будет принуждать родителей делать прививки детям
Ураган «Мария» лишил электричества всех жителей Пуэрто-Рико
Огонь охватил весь фасад отеля в центре Ростова-на-Дону
Спорт
«Зенит» будет в гостях как дома: анонс матчей Кубка России Стадия 1/16 финала Кубка России, на которой в борьбу за трофей вступили клубы Премьер-лиги, продолжится в четверг шестью матчами
Авто
Пассажир на полном ходу атаковал водителя соседнего авто Очевидцы сняли на видео напряженную сцену погони с эпичным финалом на одном из шоссе Саудовской Аравии
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Николая Караченцова перевели в реанимацию Состояние актера резко ухудшилось
Недвижимость
Выдачу свидетельств о собственности на недвижимость возобновят
Церковную недвижимость предложили приватизировать
Названы популярные у покупателей жилья станции метро
На рынке жилья ожидается настоящий бум в 2018 году
Леди
6 вещей о свиданиях, которые пора понять к 30 годам Чем старше становишься, тем меньше волнуешься о том, что о тебе подумают окружающие. Поэтому на свидания собираешься с меньшим трепетом.
Дети
Копия — отец: вдова Валерия Золотухина показала подросшего сына 12-летний Иван начал вести светскую жизнь.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь