Жителям Калининграда разослали квитанции с перерасчётом за тепло

Тем, кто внёс деньги за начисления, в отдельной колонке указали сумму переплаты.
Если в графе «Переплата» перерасчёт не виден, значит, эта сумма была зачтена в счёт погашения имеющейся задолженности по отоплению за прошлые неоплаченные периоды, — пояснили в мэрии.
Если у потребителя не было задолженности, «Калининградтеплосеть» уменьшит начисление за октябрь 2017 года. Жители могут обратиться в организацию и написать заявление, чтобы переплату засчитали в счёт горячего водоснабжения либо перечислили на банковский счёт. Телефон для справок — 667−106, e-mail — info@kts39.ru.
Суммы за отопление, начисленные по итогам апреля и октября 2016 года, подлежат обязательной оплате.
В июне Верховный суд вынес определение, которое подтвердило правомерность решений первой и второй инстанций. Доначисления за апрель и октябрь 2015 года признали незаконными.
При этом суммы, начисленные за отопление за апрель и октябрь 2016 года, суды посчитали правомерными. Это связано с тем, что в апреле в постановление областного правительства внесли корректировки. Продолжительность отопительного периода изменили с «6,3 месяца» на «количество календарных месяцев, в том числе неполных, в отопительном периоде».
Жители города, у которых не установлены общедомовые счётчики, получили счета на оплату услуг за апрель и октябрь 2015 года в начале 2016-го. Городские власти тогда заявили, что это абсолютно законно и соответствует «требованию федерального министерства».