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15:04 (мск), источник: Калининград.Ru

Жителям Калининграда разослали квитанции с перерасчётом за тепло

Жителям Калининграда разослали квитанции за август с перерасчётом за теплоснабжение. Потребителям сняли доначисления по нормативу за отопление в апреле и октябре 2015 года. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе городской администрации.

Источник: Калининград.Ru

Тем, кто внёс деньги за начисления, в отдельной колонке указали сумму переплаты.

Если в графе «Переплата» перерасчёт не виден, значит, эта сумма была зачтена в счёт погашения имеющейся задолженности по отоплению за прошлые неоплаченные периоды, — пояснили в мэрии.

Если у потребителя не было задолженности, «Калининградтеплосеть» уменьшит начисление за октябрь 2017 года. Жители могут обратиться в организацию и написать заявление, чтобы переплату засчитали в счёт горячего водоснабжения либо перечислили на банковский счёт. Телефон для справок — 667−106, e-mail — info@kts39.ru.

Суммы за отопление, начисленные по итогам апреля и октября 2016 года, подлежат обязательной оплате.

В июне Верховный суд вынес определение, которое подтвердило правомерность решений первой и второй инстанций. Доначисления за апрель и октябрь 2015 года признали незаконными.

При этом суммы, начисленные за отопление за апрель и октябрь 2016 года, суды посчитали правомерными. Это связано с тем, что в апреле в постановление областного правительства внесли корректировки. Продолжительность отопительного периода изменили с «6,3 месяца» на «количество календарных месяцев, в том числе неполных, в отопительном периоде».

Жители города, у которых не установлены общедомовые счётчики, получили счета на оплату услуг за апрель и октябрь 2015 года в начале 2016-го. Городские власти тогда заявили, что это абсолютно законно и соответствует «требованию федерального министерства».

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