Жителям Калининграда разослали квитанции с перерасчётом за тепло

Источник: Калининград.Ru

Тем, кто внёс деньги за начисления, в отдельной колонке указали сумму переплаты.

Если в графе «Переплата» перерасчёт не виден, значит, эта сумма была зачтена в счёт погашения имеющейся задолженности по отоплению за прошлые неоплаченные периоды, — пояснили в мэрии.

Если у потребителя не было задолженности, «Калининградтеплосеть» уменьшит начисление за октябрь 2017 года. Жители могут обратиться в организацию и написать заявление, чтобы переплату засчитали в счёт горячего водоснабжения либо перечислили на банковский счёт. Телефон для справок — 667−106, e-mail — info@kts39.ru.

Суммы за отопление, начисленные по итогам апреля и октября 2016 года, подлежат обязательной оплате.

В июне Верховный суд вынес определение, которое подтвердило правомерность решений первой и второй инстанций. Доначисления за апрель и октябрь 2015 года признали незаконными.

При этом суммы, начисленные за отопление за апрель и октябрь 2016 года, суды посчитали правомерными. Это связано с тем, что в апреле в постановление областного правительства внесли корректировки. Продолжительность отопительного периода изменили с «6,3 месяца» на «количество календарных месяцев, в том числе неполных, в отопительном периоде».