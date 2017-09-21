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14:57 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Власти выделят до 100 млн рублей на капремонт 3 мостов в Воронежской области

Работы профинансируют из федерального бюджета.

Источник: РИА "Воронеж"

Федеральное казенное учреждение «Черноземуправтодор» объявило тендер на капремонт трех мостов в Воронежской области. Тендер опубликовали на сайте госзакупок в среду, 20 сентября.

На работы выделят до 100 млн рублей из федерального бюджета. Еще 3,4 млн рублей потратят на «строительный контроль» при проведении работ. Конструкции отремонтируют на автодороге «Курск-Воронеж». Рабочие проведут капремонт мостов через реку Студенец на км 309+097, через реку Тойда на км 310+170 и через реку Большой Лог на км 310+870. Ремонт планируют закончить 31 июля 2018 года. Объекты введут в эксплуатацию 31 августа 2018 года.

Согласно документам, победитель аукциона отремонтирует мосты в два этапа. На время ремонта сооружений транспорт будет ездить по одной полосе в двух направлениях со светофорным регулированием потоков. Подрядчик отремонтирует опоры мостов, пролетные строения, лестничные сходы и ездовые полотна. Кроме того, проведут работы по ремонту подходов к сооружениям. Подать заявку на участие в тендере можно до 9:00 11 октября. Аукцион состоится 12 октября.

Кроме того, сотрудники «Черноземуправтодора» объявили поиск подрядчика, который бы проконтролировал ход строительных работ. Подать заявку на участие в конкурсе можно до 11 октября.

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