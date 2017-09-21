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15:21 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

На Среднем Урале не хватает денег на жилье сиротам

Придется просить у Москвы.

Источник: УралИнформБюро

На квартиры для детей-сирот Свердловской области не хватает почти 7 миллиардов рублей. Об этом членам комитета Заксобрания по бюджету и финансам 21 сентября рассказал замминистра строительства Игорь Дубровин, передает «Уралинформбюро».

По словам чиновника, чтобы представить крышу над головой всем выпускникам детдомов, которых на 1 сентября 2017 года в регионе насчитывается 5 770 человек, нужно еще 6,7 миллиарда рублей.

При этом, на текущий год в областной казне на приобретение жилья для детей-сирот заложено чуть более 1,5 миллиарда рублей. 17,5 миллионов из которых направлены на строительство жилья, а остальное — на покупку готовых 727 квартир. 249 очередников уже получили ключи от «квадратных метров».

Представитель минстроя предложил комиссии по бюджету добавить в 2017 году к запланированной сумме 100 миллионов рублей для покупки еще 70 квартир. «Эти средства будут в этом году в полном объеме освоены, а квартиры переданы детям-сиротам», — пообещал Игорь Дубровин.

К его мнению о том, что запланированных на 2018 год 685,9 миллиона рублей не хватит на квартиры для всех детей-сирот, присоединились судебные приставы. По подсчетам специалистов, без законного жилья в итоге могут остаться более 4 000 человек.

Представитель свердловского УФССП Елена Сидорова эмоционально рассказала, что из общероссийского числа исполнительных производств по предоставлению жилья детям-сиротам 17% приходится на Свердловскую область. Эту статистику она назвала «плачевной».

«За последнее время в регионе количество жалоб на невозможность вовремя получить жилье от детей-сирот увеличилось в десятки раз. Шесть тысяч человек имеют право на получение квартир, а деньги у нас есть только для тысячи. У меня просьба: на уровне минстроя и министерства соцполитики организуйте адекватную очередь из детей-сирот, чтобы они понимали, что когда-нибудь они получат свои квартиры и не шли в суды. Или увеличьте бюджетные ассигнования», — обратилась к членам комитета по бюджету и финансам пристав.

Сидорова пояснила, что на свердловскую службу приставов в случае неисполнения решений инстанций «давит руководство», заставляя накладывать штрафные санкции на глав субъектов РФ.

Глава комитета Владимир Терешков предложил подготовить обращение от свердловских депутатов к коллегам в Москве. «Важно, чтобы в Госдуме понимали, что эта проблема государственного уровня, а не отдельно взятого региона», — отметил он. Добавив, что региону недостающих 7 миллиардов рублей на эти цели «все равно не найти».

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