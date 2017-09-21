На Среднем Урале не хватает денег на жилье сиротам
Придется просить у Москвы.
Придется просить у Москвы.
На квартиры для
По словам чиновника, чтобы представить крышу над головой всем выпускникам детдомов, которых на 1 сентября 2017 года в регионе насчитывается 5 770 человек, нужно еще 6,7 миллиарда рублей.
При этом, на текущий год в областной казне на приобретение жилья для
Представитель минстроя предложил комиссии по бюджету добавить в 2017 году к запланированной сумме 100 миллионов рублей для покупки еще 70 квартир. «Эти средства будут в этом году в полном объеме освоены, а квартиры переданы детям-сиротам», — пообещал Игорь Дубровин.
К его мнению о том, что запланированных на 2018 год 685,9 миллиона рублей не хватит на квартиры для всех
Представитель свердловского УФССП Елена Сидорова эмоционально рассказала, что из общероссийского числа исполнительных производств по предоставлению жилья
«За последнее время в регионе количество жалоб на невозможность вовремя получить жилье от
Сидорова пояснила, что на свердловскую службу приставов в случае неисполнения решений инстанций «давит руководство», заставляя накладывать штрафные санкции на глав субъектов РФ.
Глава комитета Владимир Терешков предложил подготовить обращение от свердловских депутатов к коллегам в Москве. «Важно, чтобы в Госдуме понимали, что эта проблема государственного уровня, а не отдельно взятого региона», — отметил он. Добавив, что региону недостающих 7 миллиардов рублей на эти цели «все равно не найти».