Севастополь признан одним из самых чистых регионов России — Минприроды

Источник: РИА "Новости"

Наряду с Севастополем в число чистых регионов вошли Ингушетия и Кабардино-Балкария, однако даже в них Минприроды отмечает рост количества загрязнений.

Продолжает расти и общий объем выбросов в атмосферу — в 2016 году по стране он составил 31,6 млн тонн, что на 1,1% больше, чем годом ранее. При этом на промышленные объекты приходится 17,3 млн тонн загрязняющих веществ, а около 14,1 млн тонн — на автотранспорт (это на 2,1% больше, чем в 2015 году). Наибольший объем выбросов в атмосферу от промышленности зафиксирован в Красноярском крае, Ханты-Мансийском автономном округе, Кемеровской и Свердловской областях, говорят в Минприроды. А в лидерах по уровню экологического ущерба от автотранспорта по-прежнему находится столичный регион.

«Выбросы составляют почти половину всех автотранспортных выбросов ЦФО и порядка одной восьмой части от общероссийской величины», — цитирует издание доклад Минприроды.