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15:35 (мск), источник: РИА Крым

Севастополь признан одним из самых чистых регионов России — Минприроды

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен — РИА Новости (Крым). По уровню загрязнения атмосферного воздуха Севастополь стал одним из самых чистых в стране. Такие данные со ссылкой на госдоклад Минприроды «Об охране окружающей среды» приводит газета «Коммерсант».

Источник: РИА "Новости"

Наряду с Севастополем в число чистых регионов вошли Ингушетия и Кабардино-Балкария, однако даже в них Минприроды отмечает рост количества загрязнений.

Продолжает расти и общий объем выбросов в атмосферу — в 2016 году по стране он составил 31,6 млн тонн, что на 1,1% больше, чем годом ранее. При этом на промышленные объекты приходится 17,3 млн тонн загрязняющих веществ, а около 14,1 млн тонн — на автотранспорт (это на 2,1% больше, чем в 2015 году). Наибольший объем выбросов в атмосферу от промышленности зафиксирован в Красноярском крае, Ханты-Мансийском автономном округе, Кемеровской и Свердловской областях, говорят в Минприроды. А в лидерах по уровню экологического ущерба от автотранспорта по-прежнему находится столичный регион.

«Выбросы составляют почти половину всех автотранспортных выбросов ЦФО и порядка одной восьмой части от общероссийской величины», — цитирует издание доклад Минприроды.

Как отметили в профильном министерстве, в городах с высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха проживает 16,4 млн человек, что составляет седьмую часть городского населения России. Самым загрязненным воздухом дышат жители Бурятии, Хабаровского края и Таймырского автономного округа — в этих регионах более 75% городского населения «находится под воздействием высокого и очень высокого загрязнения воздуха». Больше всего от «грязного» воздуха страдают жители городов Биробиджан, Благовещенск, Братск, Красноярск, Магнитогорск, Норильск и Чита. Так, в Красноярске и Магнитогорске фиксировались превышения предельной допустимой концентрации загрязнителей в 30 раз, говорится в ежегодном экологическом докладе Минприроды.

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