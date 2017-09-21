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17:36 (мск), источник: Вести - Калининград

Должников за электроэнергию поставили в жесткие рамки

Энергетики получили право ограничивать подачу электричества в более короткие сроки. Теперь юридические лица могут остаться без света при наличии любого размера долга.

И если раньше можно было это отсрочить частичным погашением, то теперь необходимо будет погасить задолженность полностью. Уведомлять о предстоящем отключении теперь будут однократно. Это касается и населения.

Виктория Семибратова, и.о. начальника отдела реализации электроэнергии:

— Сроки уведомления остаются те же. Ничего не меняется. А вот объем неоплаты теперь не будет иметь значение. Объем неоплаты — два неоплаченных норматива, два расчетных периода. Люди должны понимать, что все-таки надо внимательно следить за счетами. Если какие-то есть проблемы, перезванивать в нашу организацию по множеству телефонам, которые у нас имеются. А если они получают от нас уже какой-то документ, конечно на это надо реагировать. Наши офисы готовы принять всех обратившихся.

Передать показания счетчика можно по телефону, либо через официальный сайт Янтарьэнергосбыта. А оплачивать квитанции, как и прежде, необходимо до 25 числа текущего месяца. Игнорирование этих правил грозит не только отключением, но и начислением пени, судебными тяжбами и даже арестом имущества в счет долга.

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