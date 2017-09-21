Должников за электроэнергию поставили в жесткие рамки

И если раньше можно было это отсрочить частичным погашением, то теперь необходимо будет погасить задолженность полностью. Уведомлять о предстоящем отключении теперь будут однократно. Это касается и населения.

— Сроки уведомления остаются те же. Ничего не меняется. А вот объем неоплаты теперь не будет иметь значение. Объем неоплаты — два неоплаченных норматива, два расчетных периода. Люди должны понимать, что все-таки надо внимательно следить за счетами. Если какие-то есть проблемы, перезванивать в нашу организацию по множеству телефонам, которые у нас имеются. А если они получают от нас уже какой-то документ, конечно на это надо реагировать. Наши офисы готовы принять всех обратившихся.