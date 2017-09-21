Должников за электроэнергию поставили в жесткие рамки
Энергетики получили право ограничивать подачу электричества в более короткие сроки. Теперь юридические лица могут остаться без света при наличии любого размера долга.
Энергетики получили право ограничивать подачу электричества в более короткие сроки. Теперь юридические лица могут остаться без света при наличии любого размера долга.
И если раньше можно было это отсрочить частичным погашением, то теперь необходимо будет погасить задолженность полностью. Уведомлять о предстоящем отключении теперь будут однократно. Это касается и населения.
Виктория Семибратова, и.о. начальника отдела реализации электроэнергии:
— Сроки уведомления остаются те же. Ничего не меняется. А вот объем неоплаты теперь не будет иметь значение. Объем неоплаты — два неоплаченных норматива, два расчетных периода. Люди должны понимать, что
Передать показания счетчика можно по телефону, либо через официальный сайт Янтарьэнергосбыта. А оплачивать квитанции, как и прежде, необходимо до 25 числа текущего месяца. Игнорирование этих правил грозит не только отключением, но и начислением пени, судебными тяжбами и даже арестом имущества в счет долга.