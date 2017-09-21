Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Россию ввязывают в новую войну после Сирии
Широкое лицо говорит о большом сексуальном аппетите
Кремль отреагировал на речь актера Фримена о Путине
«Финал будет ярким. Предвкушаю»: Захарова о речи Фримена о Путине
Украина выплатила России $3 млрд
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечествоПопулярность писателя у публики огромна, но академический литературный мир не может решить, причислять ли его к большим писателям
60-летняя Линда Хэмилтон снова снимется в «Терминаторе»
Дмитрий Борисов ответил на сравнения с Малаховым
Автосалон во Франкфурте: 5 главных новинок для России
Audi Aicon: машина без руля и педалей
Глюкоза танцует в абсолютно прозрачном комбинезоне - СМИ
Порошенко: Оружие США поможет Киеву захватить Крым
Украина выплатила России $3 млрд
Порошенко показал в ООН российские военные билеты
Воля публично поддержал жену: Не переживай, дорогая
СМИ: сын Домогарова не навещает больного отца
Новая драка произошла у ТЦ «Москва»
Видео ударов по окружившим взвод РФ боевикам
Фоторепортажи
8Котопоезд из Японии
10Лучшие снимки Cassini
16:14 (мск), источник: ТАСС

В Челябинске протестируют китайский электробус

Власти региона обратили внимание на электробусы, так как стремятся снизить уровень загрязнения воздуха.

ЧЕЛЯБИНСК, 21 сентября. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Власти Челябинской области договорились с руководством китайской компании Yutong Hongkong International Limited о тестовой эксплуатации на улицах Челябинска электробуса Yutong, сообщил ТАСС в четверг пресс-секретарь губернатора региона Дмитрий Федечкин. Эксперимент позволит понять, возможна ли эксплуатация этих машин в условиях уральского климата.

«Глава региона провел рабочую встречу с представителем китайской компании Yutong Hongkong International Limited Евгением Женгом. Во время переговоров стороны договорились об организации опытной эксплуатации в Челябинске электробуса марки Yutong. По результатам опытной эксплуатации мы поймем, есть ли возможность использовать данную технику в наших климатических условиях», — сказал собеседник агентства.

Федечкин не назвал сроков проведения эксперимента. По его словам, количество электробусов, которые регион может закупить у китайских производителей, будет определено по итогам испытаний.

Пресс-секретарь губернатора подчеркнул, что власти региона обратили внимание на электробусы, так как стремятся снизить уровень загрязнения воздуха.

В Челябинске, население которого превышает 1 млн человек, периодически возникают неблагоприятные погодные условия, в частности, слабый ветер, силы которого недостаточно для рассеивания вредных примесей. Это приводит к тому, что люди жалуются на неприятный запах в воздухе, загазованность. Надзорные органы ранее выявляли в городском воздухе превышения предельно допустимой концентрации оксида углерода, фенола, сероводорода, формальдегида и других вредных веществ.

Yutong Hongkong International Limited — китайская компания, которая занимается производством электробусов и автобусов на газомоторном топливе. Электробус — транспортное средство на электрической тяге, способное ездить как в автономном режиме, так и в режиме троллейбуса.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 СМИ: украинский суд впервые оштрафовал российскую авиакомпанию за полеты в Крым
США предложили гражданам РФ получать американские визы в Киеве
При пожаре в гостинице в Ростове-на-Дону погибли два человека
Банк России объявил о санации Бинбанка
Дочь Алиева фотографировалась во время речи отца на Генассамблее
Представлены медали Олимпиады-2018
Минздрав не будет принуждать родителей делать прививки детям
Полиция задержала лидера «Христианского государства»
Ураган «Мария» привел к блэкауту в Пуэрто-Рико
Спорт
Почему Кубок России по футболу никому не нужен В среду из Кубка России на первой же стадии вылетело шесть команд РФПЛ из десяти. И это не предел
Авто
Пассажир на полном ходу атаковал водителя соседнего авто Очевидцы сняли на видео напряженную сцену погони с эпичным финалом на одном из шоссе Саудовской Аравии
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Николая Караченцова перевели в реанимацию Состояние актера резко ухудшилось
Недвижимость
Россиянам пообещали рост цен на жилье
Впервые в России суд отобрал бесплатный гектар
Церковную недвижимость предложили приватизировать
Стало известно о компенсации магазинам в сносимых домах
Леди
6 вещей о свиданиях, которые пора понять к 30 годам Чем старше становишься, тем меньше волнуешься о том, что о тебе подумают окружающие. Поэтому на свидания собираешься с меньшим трепетом.
Дети
Копия — отец: вдова Валерия Золотухина показала подросшего сына 12-летний Иван начал вести светскую жизнь.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь