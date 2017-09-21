В Челябинске протестируют китайский электробус
Власти региона обратили внимание на электробусы, так как стремятся снизить уровень загрязнения воздуха.
Власти региона обратили внимание на электробусы, так как стремятся снизить уровень загрязнения воздуха.
ЧЕЛЯБИНСК, 21 сентября. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Власти Челябинской области договорились с руководством китайской компании Yutong Hongkong International Limited о тестовой эксплуатации на улицах Челябинска электробуса Yutong, сообщил ТАСС в четверг
«Глава региона провел рабочую встречу с представителем китайской компании Yutong Hongkong International Limited Евгением Женгом. Во время переговоров стороны договорились об организации опытной эксплуатации в Челябинске электробуса марки Yutong. По результатам опытной эксплуатации мы поймем, есть ли возможность использовать данную технику в наших климатических условиях», — сказал собеседник агентства.
Федечкин не назвал сроков проведения эксперимента. По его словам, количество электробусов, которые регион может закупить у китайских производителей, будет определено по итогам испытаний.
В Челябинске, население которого превышает 1 млн человек, периодически возникают неблагоприятные погодные условия, в частности, слабый ветер, силы которого недостаточно для рассеивания вредных примесей. Это приводит к тому, что люди жалуются на неприятный запах в воздухе, загазованность. Надзорные органы ранее выявляли в городском воздухе превышения предельно допустимой концентрации оксида углерода, фенола, сероводорода, формальдегида и других вредных веществ.
Yutong Hongkong International Limited — китайская компания, которая занимается производством электробусов и автобусов на газомоторном топливе. Электробус — транспортное средство на электрической тяге, способное ездить как в автономном режиме, так и в режиме троллейбуса.